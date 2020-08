Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: δεν έχει τέλος ο εφιάλτης

Οι νεκροί από τη φονική πανδημία έχουν ξεπεράσει πλέον τις 120.000, παρά το γεγονός ότι μέλη της επιστημονικής κοινότητας θεωρούν υποτιμημένα τα επίσημα στοιχεία.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 758 νέοι θανάτους ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και 41.350 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε όλη την επικράτεια.

Ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 120.262 νεκρούς επί συνόλου 3.846.153 περιπτώσεων μόλυνσης στη Βραζιλία, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής η οποία υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία του κορονοϊού, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, τις πρόσφατες εβδομάδες ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων και θανάτων έχει ξεκινήσει να σταθεροποιείται.

Μεγάλο μέρος της βραζιλιάνικης επιστημονικής κοινότητας θεωρεί υποτιμημένα τα επίσημα στοιχεία.