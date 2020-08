Πολιτική

Χατζηδάκης για Τουρκία: κακός σύμβουλος η αλαζονεία

«Η Τουρκία είναι απομονωμένη κι ασκεί πολιτική του 19ου αιώνα», υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Ειρήνη θέλουμε αλλά δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν», δήλωσε κατηγορηματικά ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι όσο υπάρχουν προκλήσεις δεν μπορεί προφανώς να υπάρξει μονομερής αποκλιμάκωση και δεν μπορεί να υπάρχουν συζητήσεις με την Άγκυρα.

«Σταματάνε οι προκλήσεις αρχίζουν οι συζητήσεις. Είναι έξι λέξεις, όχι παραπάνω. Αυτή είναι η γραμμή μας. Η Ελλάδα έχει δείξει δείγματα γραφής», τόνισε ο υπουργός.

Σχολιάζοντας τις εμπρηστικές δηλώσεις Τσαβούσογλου – Οκτάι, ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι πέρα από τις φωνές και τις προκλήσεις, κάποια στιγμή η Τουρκία θα λάβει σοβαρά υπόψη της τα μηνύματα που στέλνει η διεθνής κοινότητα. Είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή η Άγκυρα «είναι απομονωμένη, είναι μια παραφωνία και έχει μια αναχρονιστική πολιτική που παραπέμπει στον 19ο αιώνα».

«Αν δεν το καταλάβει, η Ελλάδα θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή της αποφασιστικότητας», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι «η μεγαλομανία και η αλαζονεία από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, είναι κακός σύμβουλος, κυρίως για τους ίδιους».

Ο υπουργός Ενέργειας, τόνισε ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδο και η ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και πως είναι «εκεί για να κάνουν το καθήκον τους, αλλά ελπίζουμε να μην χρειαστεί αυτό».