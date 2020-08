Αθλητικά

Σε καραντίνα ο Γκουαρντιόλα;

Το ταξίδι του στη Βαρκελώνη, ενδέχεται να τον στοιχίσει ένα μεγάλο μέρος από την προετοιμασία της Μάντσεστερ Σίτι.

Η απόφαση του Πεπ Γκουαρντιόλα να επισκεφτεί τη Βαρκελώνη προκειμένου να συναντήσει συγγενείς του, ταξίδι που πυροδότησε σενάρια για συνάντηση με τον Λιονέλ Μέσι, φαίνεται ότι μπορεί να αποδειχθεί ατυχής, αφού σύμφωνα με το Sky Sports, θα αναγκαστεί να χάσει την μέρος της προετοιμασίας της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι βρετανικές αρχές αναγκάζουν όλους εκείνους που ταξιδεύουν από την Ισπανία στην Αγγλία να πραγματοποιήσουν καραντίνα 14 ημερών.

Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν πρόκειται να απαλλαγεί από αυτήν την υποχρέωση, χάνοντας ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας.

Η σεζόν για την Μάντσεστερ Σίτι θα ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν θα επισκεφθεί την Γουλβς, για την πρώτη αγωνιστική της Premier League.

Εάν ο Γκουαρντιόλα ξεκινήσει την καραντίνα από αύριο, θα μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες της ομάδα του στις 14 Σεπτεμβρίου, χάνοντας τις περισσότερες ημέρες για να προετοιμάσει τους παίκτες του για το άνοιγμα της Premier League 2020/21.