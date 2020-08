Κοινωνία

Σχολεία: η επιτροπή των ειδικών αποφασίζει πότε θα ανοίξουν

"Όλα είναι έτοιμα για να ανοίξουν τα σχολεία όποτε αποφασιστεί" υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας.



«Αύριο το μεσημέρι θα συνεδριάσει η επιτροπή των ειδικών και είμαστε καθόλα έτοιμοι για το άνοιγμα των σχολείων και για τις 7 Σεπτεμβρίου, όπως είχαμε προγραμματίσει» τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η οποία ανέφερε ότι την Τρίτη θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.



Σύμφωνα με την υπουργό, όλα είναι έτοιμα για να ανοίξουν τα σχολεία όποτε αποφασιστεί, καθώς έχουν γίνει προσλήψεις εκπαιδευτικών νωρίτερα από ποτέ, τα βιβλία είναι στη θέση τους, ενώ ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον κορονοϊό.



Και πρόσθεσε ότι «θα σταθμίσουμε την παράμετρο της επιστροφής των εκδρομέων του Αυγούστου, ώστε να έχουν περιοριστεί οι μετακινήσεις των ασυμπτωματικών, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα».



Η κ. Κεραμέως τόνισε για ακόμα μια φορά ότι «είναι μεγίστης σημασία να βρεθούν τα παιδιά και πάλι στο σχολικό τους περιβάλλον».