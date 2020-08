Κοινωνία

Κορονοϊός – Μύκονος: Εντοπίστηκαν κρούσματα σε ξενοδοχείο

Σαρωτικοί έλεγχοι στο νησί από μεικτά κλιμάκια της ΓΓΠΠ, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του ΕΟΔΥ και της αστυνομίας.

Ελέγχους πραγματοποιούν στην Μύκονο τις τελευταίες ημέρες μεικτά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του ΕΟΔΥ και της αστυνομίας.

Σε μια από αυτές τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, σε γνωστό ξενοδοχείου του νησιού, για το οποίο υπήρχαν καταγγελίες για κρούσματα κορονοϊού έγιναν 200 τεστ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν έξι κρούσματα, 3 στο προσωπικό του ξενοδοχείου και 3 σε ενοίκους.

Πάντως σε ελέγχους που έκαναν σε καταστήματα εστίασης τα μεικτά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του ΕΟΔΥ και της αστυνομίας διαπιστώθηκε τήρηση των μέτρων.