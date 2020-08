Αθλητικά

Ολυμπιακός: πλησιάζει τον Πέπε μέσω Μπενφίκα

Κοντά στη μεταγραφή του 23χρονου μέσου της Βιτόρια Γιμαράες, βρίσκονται οι πρωταθλητές, χάρη στη βοήθεια της Μπενφίκα.

Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο κοντά στην απόκτηση υπογραφή του 23χρονου Πορτογάλου μέσου της Βιτόρια Γκιμαράες, Πέδρο Φιλίπε Φιγκειρέδο Ροντρίγκες, γνωστού ως Πέπε, με τη «πολύτιμη βοήθεια» της Μπενφίκα.

Αυτό αναφέρει σήμερα η εφημερίδα της Πορτογαλίας A Bola, σημειώνοντας ότι η ομάδα της Λισαβόνας μοιράζεται τα οικονομικά δικαιώματα του παίκτη.

Σύμφωνα με την A Bola «τις τελευταίες ημέρες, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών μερών έχουν εντατικοποιηθεί και πρέπει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Βιτόρια, Μιγκέλ Πίντο Λισμπόα, δεν ήταν πολύ ευέλικτος για να μειώσει το όριο των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούσε, ενώ η ελληνική ομάδα θεωρούσε ασυμβίβαστο το ποσό αυτό με τον προϋπολογισμό που είχε ορίσει για τη μεταγραφή. Η Μπενφίκα ήταν, επομένως, εκείνη που έδειχνε την πρόθεση να αποδεχτεί μείωση που να αγγίζει το 50%.»