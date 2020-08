Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: μια “ανάσα” από το ένα εκατομμύριο τα βεβαιωμένα κρούσματα

Η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να πλήττει τη Ρωσία με αμείωτη ένταση. Η Μόσχα πληρώνει το υψηλότερο τίμημα.

H Ρωσία ανέφερε 4.980 περιστατικά μόλυνσης από την πανδημία COVID-19 κατά το τελευταίο 24ωρο, έναντι των 4.941 κρουσμάτων που αναφέρθηκαν χθες, με το συνολικό αριθμό τους, να έχει αυξηθεί σε 990.326 περιστατικά μόλυνσης, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε σήμερα το κέντρο αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Χθες, στη ρωσική πρωτεύουσα καταγράφηκαν 695 νέα περιστατικά μόλυνσης, στην Αγία Πετρούπολη 186, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, 165.

Κατά το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν 68 θάνατοι, έναντι 111 την προηγούμενη ημέρα, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να καταγράφεται στους 17.093.

Οι ασθενείς που αποθεραπεύτηκαν το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν στους 2.599, έναντι 5.917 την προηγούμενη ημέρα, ενώ ο συνολικός αριθμός των αποθεραπευθέντων φτάνει στους 806.982.