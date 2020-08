Κόσμος

Έκρηξη στην Βηρυτό: Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Από την έκρηξη της 4ης Αυγούστου τουλάχιστον 300.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, με το κόστος των άμεσων ζημιών να είναι τεράστιο.

Ο απολογισμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε νωρίτερα αυτό τον μήνα τη Βηρυτό ανέβηκε σε 190, ενώ περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τρεις να εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Λιβάνου.

Οι λιβανικές αρχές ερευνούν τι πυροδότησε την έκρηξη των 2.500 τόνων νιτρικής αμμωνίας που βρίσκονταν αποθηκευμένοι στο λιμάνι της Βηρυτού.

Ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι επτά άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται: τρεις Λιβανέζοι, τρεις Σύροι και ένας Αιγύπτιος. Δεν είναι ξεκάθαρο αν κάποιοι έχουν εντοπιστεί έκτοτε.

Από την έκρηξη της 4ης Αυγούστου 300.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, με το κόστος των άμεσων ζημιών να εκτιμάται στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση που παρουσίασε σήμερα η προεδρία του υπουργικού συμβουλίου. Επιπλέον πρόσθετε ότι 50.000 σπίτια, εννέα μεγάλα νοσοκομεία και 178 σχολεία έχουν υποστεί ζημίες.