Πολιτική

Πρόκληση Ερντογάν: Θα προστατέψουμε την Γαλάζια Πατρίδα από τους εισβολείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμακώνει την πολεμική της ρητορική η Άγκυρα διά στόματος του Τούρκου Προέδρου.

Μετά τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος χαρακτήρισε αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια και προειδοποίησε ότι το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis θα συνεχίζει για τρεις ακόμη μήνες να κινείται στην ανατολική Μεσόγειο, ο Ταγίπ Ερντογάν εξαπολύει νέα λεκτικά πυρά κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Εθνική επέτειος η σημερινή για την Τουρκία, για τη Μάχη του Σαγγάριου, και ο Τούρκος πρόεδρος επισκέφτηκε το μαυσωλείο του Ατατούρκ. Από εκεί, δήλωσε, σύμφωνα με ΕΡΤ, ότι η Τουρκία «δεν θα υποκύψει στις απειλές στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε και στη γλώσσα των εκφοβισμών και των εκβιασμών. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και τις διμερείς συμφωνίες».

Ο αγώνας της Τουρκίας για ανεξαρτησία συνεχίζεται και σήμερα, συνέχισε και πρόσθεσε: «Δεν είναι απολύτως τυχαίο που αυτοί που επιδιώκουν να μας αποκλείσουν από την Ανατολική Μεσόγειο είναι οι ίδιοι με αυτούς που προσπάθησαν να εισβάλουν στην πατρίδα μας πριν από έναν αιώνα».

«Ακριβώς όπως το έθνος μας πέτυχε τη νίκη στον αγώνα της για την ανεξαρτησία, δεν θα διστάσει ποτέ να αποτρέψει τις επιθυμίες και τις κινήσεις για μια σύγχρονη Συνθήκη των Σεβρών στη γαλάζια πατρίδα μας. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητά μας σε αυτό το ζήτημα και την ακλόνητη πίστη μας στη νίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Χθες ο ΥΠ.ΕΞ της γείτονος, Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis θα παραμείνει στην ανατολική Μεσόγειο για 90 ημέρες, καθώς εκδίδονται «τμηματικές» Navtex.

Στη συνέντευξη του στο τουρκικό κανάλι «Α Χαμπέρ», ο Τσαβούσογλου έδειξε ότι η Τουρκία δεν σκοπεύει να λάβει στα σοβαρά το ενδεχόμενο κυρώσεων από την ΕΕ. Δεν έλειψαν μάλιστα και οι πολεμικές απειλές κατά της Ελλάδας, καθώς ναι μεν είπε πως δεν ενοχλεί την Άγκυρα η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο στα 12 μίλια, αλλά αντίστοιχη κίνηση στο Αιγαίο θα ήταν αιτία πολέμου.

«Η Ελλάδα ενεργεί όπως εκείνη θέλει όπου έχει δικαιώματα. Δεν μας αφορά αυτό. Ωστόσο, στο Αιγαίο δεν μπορούν να επεκτείνουν τα σύνορά τους στα 12 μίλια. Αυτό αποτελεί αιτία πολέμου. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από 6 σε 12 μίλια. Το λέω πολύ ξεκάθαρα», δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Νωρίτερα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε δώσει σκληρή απάντηση σε ανάλογες δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής προεδρίας, Φουάτ Οκτάι, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αν η απόπειρα της Αθήνας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα δεν είναι αιτία πολέμου, τότε τι είναι;».

«Η πρωτοφανής αντίληψη της Τουρκίας ότι δύναται να απειλεί με τη χρήση βίας γειτονικές της χώρες όταν αυτές ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους αντίκειται στον σύγχρονο πολιτικό πολιτισμό αλλά και σε θεμελιώδεις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

«Τελεσίγραφο» από την ΕΕ

Εν τω μεταξύ, προθεσμία ενός μήνα δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία προκειμένου να συμμορφωθεί και να σταματήσει τις αυθαίρετες ενέργειες και τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, διαφορετικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα στραφούν στο μαστίγιο των κυρώσεων. Ωστόσο , παρά το "τελεσίγραφο" της ΕΕ, η Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής εξέδωσε και νέα NAVTEX δεσμεύοντας περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και την Κύπρο, όπου και θα κάνει ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας μιλώντας στην DW. «Εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας αποφασίσαμε ότι, σε περίπτωση που η Τουρκία δεν επιστρέψει στο δρόμο της λογικής, αν δεν επιστρέψει στη διαδικασία του διαλόγου, σε μία διαδικασία κατά την οποία ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας θα είναι απαραίτητος, οι κυρώσεις θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αυτό συμφωνήθηκε», τόνισε σε δηλώσεις του ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Η έκτακτη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου έχει ως αντικείμενο τις σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία και έτσι εάν μέχρι τότε δεν έχει υπάρξει αποκλιμάκωση στην περιοχή και δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την έναρξη διαλόγου με τη γειτονική χώρα, μια σειρά από αυστηρές κυρώσεις θα βρεθούν στο τραπέζι.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Βερολίνο. Όπως τόνισε, θέλει το επόμενο διάστημα να προσπαθήσει τόσο ο ίδιος, όσο και η προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Γερμανία, να δημιουργήσει «χώρο για διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα της περίπλοκης και δύσκολης σχέσης με την Τουρκία». Παράλληλα όμως παρουσίασε έναν πολύ εκτεταμένο και ουσιαστικό κατάλογο κυρώσεων που θα επιβληθούν στην 'Αγκυρα αν επιμείνει στις παράνομες δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η λίστα με τις πιθανές κυρώσεις που παρουσιάστηκε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο είναι κλιμακούμενη και περιλαμβάνει από τη διεύρυνση της λίστας ατόμων που έχουν υποστεί νομικές συνέπειες, μέχρι ακόμη και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε τομεακό επίπεδο σε κλάδους στους οποίους η τουρκική οικονομία είναι πιο στενά συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή οικονομία. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που τίθεται από την Ε.Ε. ζήτημα τομεακών κυρώσεων στην Τουρκία.

Yeni Safak: Πλέον το λόγο τον έχει ο στρατός

Με την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο να κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα η Άγκυρα φαίνεται να έχει δώσει το πράσινο φως στους κυβερνήτες των πολεμικών πλοίων να δράσουν αυτοβούλως.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Yeni Safak, οι πλοίαρχοι των πολεμικών πλοίων που συνοδεύουν το ερευνητικό Oruc Reis σε «αμφισβητούμενα» νερά, έχουν την έγκριση της Άγκυρας να απαντήσουν σε τυχόν προκλήσεις χωρίς να ενημερώσουν την κυβέρνηση.