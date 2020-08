Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Ίχνη από καυστικό υγρό στην καπαρντίνα της 35χρονης

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι στην Καλλιθέα. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της άτυχης Ιωάννας.

Μετά από έρευνες εβδομάδων, οι αστυνομικοί στα Εργαστήρια της Ασφάλειας, φαίνεται ότι ξεκλειδώνουν πτυχές της επίθεσης με βιτριόλι στην άτυχη Ιωάννα - στις 20 του περασμένου Μαΐου.

Από τον έλεγχο που έγινε σε προσωπικά αντικείμενα, στο κινητό και στον υπολογιστή της κατηγορούμενης - οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα στοιχείο, που φέρνει νέα δεδομένα στην υπόθεση, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην καπαρντίνα που φορούσε, οι αστυνομικοί βρήκαν στίγματα από καυστικό υγρό.

«Εφόσον ισχύει αυτό το πράγμα τότε είναι στοιχείο που δείχνει ότι η κατηγορούμενη όντως είναι αυτή που έχει κάνει την επίθεση στην Ιωάννα, ενισχύει τα όσα υπάρχουν σε βάρος της», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της Ιωάννας Απόστολος Λύτρας

Η 35χρονη κατηγορούμενη, κρατά ακόμη κλειστό το στόμα της, και παραμένει προφυλακισμένη στις Γυναικείες Φυλακές στον Ελαιώνα Θηβών.

Αυτό που επιδιώκουν οι αστυνομικοί να εξακριβώσουν είναι από που προμηθεύτηκε το βιτριόλι - κάτι που ενδεχομένως... θα μπορούσε να αποκαλύψει την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση.

Απ` την άλλη η Ιωάννα εξακολουθεί να ανεβαίνει το δικό της Γολγοθά.