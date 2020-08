Παράξενα

Κλέφτης και εκβιαστής…. ετών 14!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν δίστασε να κλέψει και να ζητήσει λεφτά για να επιστρέψει τα κλοπιμαία. Ακόμα χειρότερα, τα πήρε και δεν κράτησε τον λόγο του.

Στην σύλληψη ενός 14χρονου για κλοπή και εκβιασμό προχώρησαν οι Αρχές, το απόγευμα του Σαββάτου, στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, η Ασφάλεια Πατρών συνέλαβε τον ανήλικο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση και κλοπή. Μάλιστα, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και μία γυναίκα συνεργός του ανήλικου, τα πλήρη στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο νεαρός, το μεσημέρι της Πέμπτης, αφαίρεσε από σταθμευμένη μοτοσυκλέτα την πινακίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, η συνεργός του επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα και απαίτησε εκβιαστικά χρηματικό ποσό προκειμένου να του επιστρέψει την κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο άτυχος άνδρας παρέδωσε στον 14χρονο το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ ώστε να παραλάβει την πινακίδα κυκλοφορίας, ωστόσο ο δράστης του παρέδωσε μία σακούλα που περιείχε ένα χαρτόνι.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών διενήργησαν άμεσα έρευνες και τελικά εντόπισαν και συνέλαβαν το παιδί, ενώ ταυτοποίησαν και τα στοιχεία της συνεργού του.

Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του 14χρονου για την παραμέληση της εποπτείας του, και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Πατρών.

Πηγή: tempo24.news