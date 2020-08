Αθλητικά

Ο Μέσι κήρυξε ανοιχτά “πόλεμο” στην Μπαρτσελόνα

Ο 33χρονος Αργεντινός έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην ανοιχτή σύγκρουση με τους "μπλαουγκράνα". Τι αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

Ο Λιονέλ Μέσι κήρυξε ανοιχτά τον πόλεμο στην Μπαρτσελόνα σήμερα, κάνοντας σημαντικό βήμα στην ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ τους.

Ο Αργεντινός δεν παρευρέθηκε όπως αναμενόταν, για τις προγραμματισμένες για σήμερα ιατρικές εξετάσεις στη Μπαρτσελόνα, όπως επιβεβαίωσε πηγή του ισπανικού συλλόγου.

Το Reuters αναφέρει ότι σχετικό βίντεο δείχνει την προσέλευση των άλλων παικτών σήμερα το πρωί, αλλά όχι του διάσημου Αργεντινού. Οι παίκτες είχαν σταδιακά ραντεβού όλο το πρωί έως το μεσημέρι.

Αναφορές χθες των ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Μέσι δεν θα υποβληθεί στις σχετικές με τον κορονοϊό εξετάσεις και φυσικά δεν θα εμφανιστεί στην αυριανή προπόνηση.

Ο 33χρονος Αργεντινός , κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» έξι φορές, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θέλει να φύγει από τη Μπαρτσελόνα, προκαλώντας νέα αναταραχή, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ταπεινωτική ήττα (8-2) από τη Μπάγερν στα προημιτελικά του Champions League.

Οι δικηγόροι του Μέσι σκοπεύουν να επικαλεστούν έναν όρο στο τετραετές συμβόλαιό του, που υπογράφηκε το 2017, η οποία του επιτρέπει να φύγει από την ομάδα δωρεάν χωρίς να πληρωθεί η σχετική ρήτρα των 700 εκατ. εάν το είχε ζητήσει έως τις 10 Ιουνίου. Υποστηρίζουν ότι αυτή η ημερομηνία αυτή που προσδιόριζε το τέλος της σεζόν,τέθηκε εκτός μετά τις καθυστερήσεις εξαιτίας του κορονοϊού.