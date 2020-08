Πολιτισμός

Φωτιά στις Μυκήνες

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Εκκενώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στις Μυκήνες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, το μεσημέρι της Κυριακής

Σημειώνεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε χαράδρα, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, ο οποίος και εκκενώθηκε προληπτικά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Η φωτιά προσέγγισε και τον αρχαιολογικό χώρο σε ορισμένα σημεία χωρίς ωστόσο να τον απειλήσει ουσιαστικά.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής των Πυροσβεστικών υπηρεσιών Πελοποννήσου αρχιπύραρχος Θανάσης Κολυβήρας, «η φωτιά πέρασε σε τμήμα του αρχαιολογικού χώρου και έκαψε ξερά χόρτα, χωρίς να απειλήσει το Μουσείο».

Το απογευμα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 56 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτεροα

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα, σε δασική έκταση, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, στα Παλιάμπελα, του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.