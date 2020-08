Αθλητικά

Προμηθέας Πάτρας: Κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα

Όλη η ομάδα μπήκε σε καραντίνα προκειμένου να μην υπάρξει διασπορά του ιού. Η ανακοίνωση του συλλόγου.

Παίκτη του θετικό στον κορονοϊό ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας, με συνέπεια η ομάδα να μπει σε καραντίνα προκειμένου να μην υπάρξει διασπορά του ιού.



Η ανακοίνωση:

«Ο Προμηθέας Πάτρας, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης ανακοινώνει πως αθλητής της ομάδας μας διεγνώσθη θετικός στην COVID-19. Η κατάστασή του παρακολουθείται συστηματικά από τους αρμόδιους γιατρούς και από το ιατρικό επιτελείο μας. Μετά από επικοινωνία με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ, αρμόδιο για τα μεταδοτικά νοσήματα, Γεώργιο Παναγιωτακόπουλο (Παθολόγο, Επίκουρο Καθηγητή Κλινικής Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Πατρών) και σε συνεννόηση με τον Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε., Γιάννη Καρβέλη, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, αθλητές, προπονητές και το υπόλοιπο staff, υποβάλλονται αυτή τη στιγμή στις απαραίτητες εξετάσεις από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ που εδρεύει στην Πάτρα, με επιστημονικό υπεύθυνο, τον ιατρό-παθολόγο, Χαράλαμπο Μπακόπουλο.



Σε αναμονή των αποτελεσμάτων, προφανώς, διεκόπη η προετοιμασία της Ομάδας, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προβλεπόμενα μέτρα, ακολουθώντας πιστά το ιατρικό πρωτόκολλο.



Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον αθλητή μας.



Επιπλέον, η Διοίκηση της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες στον Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ, αρμόδιο για τα μεταδοτικά νοσήματα, Γεώργιο Παναγιωτακόπουλο, τον Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε., Γιάννη Καρβέλη και τον επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας του ΕΟΔΥ στην Πάτρα, Χαράλαμπο Μπακόπουλο για την άμεση ανταπόκρισή τους και την αμέριστη συμβολή τους στην πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων κι εξετάσεων.»