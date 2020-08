Πολιτική

Δένδιας: Διάλογος δίχως την απειλή πολέμου και προκλήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών στις απειλές της Άγκυρας. Τι λέει για τις συμφωνίες για ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων.

"Ο διάλογος πρέπει να γίνεται δίχως απειλές και εκβιασμούς, δίχως προκλήσεις, δίχως την απειλή πολέμου", τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στη Real News και σημειώνει χαρακτηριστικά πως η "Η Τουρκία σφάλλει εάν θεωρεί ότι μέσω της μάταιης προσπάθειας, της δημιουργίας τετελεσμένων, η Ελλάδα θα υπαναχωρήσει και θα αποδεχθεί την εις βάρος της παρανομία".

Όπως άλλωστε σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι προωθεί τον διάλογο με όλους ανεξαιρέτως τους γείτονές της, καθώς μέσω ειλικρινούς διαλόγου φθάσαμε στις συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Ιταλία, στην αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ "μέσω διαλόγου, που θα ξεκινήσει σύντομα, θα φθάσουμε σε συμφωνία με την Αλβανία".

Επισημαίνει πως είναι καλοδεχούμενη η "διάθεση της Γερμανίας να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των εντάσεων που προκαλεί η γείτονα", προσθέτει όμως πως "μέχρι στιγμής η συστηματική παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας καθιστά κενές και προσχηματικές τις δηλώσεις της περί ετοιμότητας για διάλογο".

"Για να υπάρξει διάλογος απαιτείται αποκλιμάκωση και ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς που δεν μπορεί να είναι άλλο από το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας. Διάλογος δεν μπορεί να υπάρξει εκτός του αυτονόητου αυτού πλαισίου".

Όπως τονίζει, η Ελλάδα εργάζεται για την ειρηνική επίλυση των διαφορών της μέσω του διαλόγου, υπό τους κανόνες που ορίζει το Διεθνές Δίκαιο. "Θα συνεχίσουμε να καλούμε την Τουρκία να συμμετάσχει στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα, σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα και των λοιπών κρατών στον περίγυρό της. Να σταματήσει να αποτελεί μια θλιβερή παραφωνία στην περιοχή μας και να εργαστεί για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία όλων των λαών της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής", αναφέρει.

Ο κ. Δένδιας χαρακτηρίζει τις συμφωνίες για ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο "ισορροπημένες¨και "σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας οι οποίες προάγουν αμοιβαία επωφελείς λύσεις μεταξύ γειτονικών χωρών" και "εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον".

"Καθιστούν, δε, προφανή τη διαφορά ανάμεσα στο πώς επιλέγει η χώρα μας αλλά και οι άλλες χώρες της περιοχής μας, να επιλύει τις διαφορές και στο πώς η Τουρκία εμμένει στη συστηματική παραβατική της συμπεριφορά", αναφέρει και προσθέτει πως και οι δύο συμφωνίες μετά την ολοκλήρωση της κυρωτικής διαδικασίας, θα κατατεθούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ενώ ο ίδιος θα ενημερώσει σχετικά τον γενικό γραμματέα του OHE, Αντόνιο Γκουτέρες κατά την προσεχή συνάντησή τους την επόμενη Παρασκευή.

Ερωτηθείς σχετική με την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι θα προχωρήσει σε παράνομη παραχώρηση οικοπέδων στην περιοχή που ορίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Δένδιας χαρακτηρίζει την κίνηση "απολύτως καταδικαστέα" και τονίζει πως "η Ελλάδα θα υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή της την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα".

"Τα δικαιώματα της Ελλάδας στη θαλάσσια περιοχή που καλύπτει το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο ουδόλως επηρεάζονται, παρά τη χονδροειδή προσπάθεια σφετερισμού τους. Η νόμιμη συμφωνία που υπογράψαμε με τη φίλη Αίγυπτο, συμφωνία δύο χωρών που έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα, ήρθε να επικαλύψει και να επιβεβαιώσει τον εντελώς παράνομο χαρακτήρα του μνημονίου Τουρκίας Σαράτζ. Η Τουρκία, στρατιωτικοποιώντας την κατάσταση, εκθέτει με τον πλέον πρόδηλο τρόπο την ένδεια δικών της νομικών επιχειρημάτων".

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να στείλει η Τουρκία σεισμογραφικό για έρευνες, ο υπουργός Εξωτερικών σημειώνει πως "η χώρα μας έχει συγκεκριμένες, εκ του Συντάγματος υποχρεώσεις και, εκ του Καταστατικού Χάρτη του OHE, νόμιμες επιλογές". Σημειώνει δε τις κινήσεις που έχει κάνει η Αθήνα προκειμένου να χτίσει μια διπλωματική ασπίδα που να λειτουργεί αποτρεπτικά στην τουρκική επιθετικότητα, αλλά και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, το αξιόμαχο και την αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

"Η ελληνική διπλωματία έχει επιδείξει το τελευταίο διάστημα αποτελεσματικότητα ως προς την επίτευξη στόχων που μέχρι σήμερα διέφευγαν. Εχει εξέλθει από την περίοδο της ακινησίας", αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών. Στόχος είναι, όπως τονίζει, να οριοθετηθούν σταδιακά το σύνολο των θαλάσσιων ζωνών μας με την Κύπρο φυσικά σε προεξάρχουσα θέση. "Εν ευθέτω χρόνω και αφού ωριμάσουν οι συνθήκες θα προχωρήσουμε με την Κύπρο προς την κατεύθυνση αυτή", αναφέρει.

Ο κ. Δένδιας χαρακτηρίζει ιστορικής σημασίας γεγονός για τη χώρα την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα δώδεκα ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και ως εκ τούτου την επέκταση της εθνικής κυριαρχίας.

"Ο πρωθυπουργός δήλωσε χωρίς υπεκφυγές ότι η χώρα μας επιφυλάσσεται να ασκήσει μελλοντικά και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές το ίδιο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων, με σεβασμό στο Δίκαιο της Θάλασσας και την εφαρμογή της μέσης γραμμής. Η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη στρατηγική ως προς αυτό και εργάζεται μεθοδικά για τη σταδιακή επέκταση των χωρικών μας υδάτων".

Αναφέρει δε πως "η Ελλάδα έχει εκφράσει διά του πρωθυπουργού την ετοιμότητά της να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εφόσον δεν καταφέρουμε μέσω διαλόγου να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Τουρκία". Προσθέτει όμως πως "μια κοινή προσφυγή στη Χάγη, προϋποθέτει ότι αμφότερα τα μέρη δέχονται τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και ότι έχουν συμφωνήσει επακριβώς σχετικά με το ποια είναι η διαφορά επί της οποίας θα κληθεί αυτό να ετυμηγορήσει".

"Η Ελλάδα, βεβαίως έχει επανειλημμένα, επί όλων των κυβερνήσεων, δηλώσει ότι Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειος συνιστούν έναν γεωγραφικό χώρο και μία διαφορά και άρα μία ενιαία διαδικασία επίλυσης διαφοράς. Και να μην ξεχνάμε ότι στην ανατολική Μεσόγειο υφίσταται και η Κύπρος. Η Τουρκία, όμως μέχρι στιγμής δεν δέχεται τη δικαιοδοσία του, για προφανείς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, η βέλτιστη λύση είναι πάντοτε εκείνη που έχει συμφωνηθεί, ιδία βουλήσει, μεταξύ των μερών, καθώς θα ήταν δικής τους πατρότητας και όχι προϊόν επιβολής", καταλήγει.