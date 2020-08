Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Περιφέρεια Αττικής: μαζικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ΜΦΗ και κοινωνικές δομές

Θα πραγματοποιούνται από Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι, οι οποίες αποτελούνται από εξειδικευμένους ιατρούς.

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνεται στην προστασία των ευπαθών ομάδων, τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, ξεκινούν από αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, μαζικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη λοίμωξη από τον ιό SARS-Cov-2, σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και άλλες κοινωνικές δομές της Αττικής.

Ειδικότερα οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι (KOEΣ), οι οποίες αποτελούνται από εξειδικευμένους ιατρούς, πνευμονολόγους, καρδιολόγους, παθολόγους, γενικούς ιατρούς και νοσηλεύτριες ΠΕ, θα επισκεφτούν διαδοχικά, τις παραπάνω δομές και θα προβούν σε λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος και εξέταση αυτού με την τεχνική PCR, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα της κλινικής εξέτασης από το ιατρικό προσωπικό, και εκτίμηση των περιστατικών εκείνων, που πιθανόν να χρήζουν περαιτέρω νοσηλευτικής αγωγής.

Να σημειωθεί ότι με εντολή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, το επιχειρησιακό κέντρο της Περιφέρειας Αττικής, έχει συντάξει επιχειρησιακό σχέδιο για την ταχεία προσέγγιση και ορθή εκτίμηση όλων των κοινωνικών ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, αξιολογήθηκαν παράμετροι όπως η γεωγραφική διασπορά, η διαχρονική τάση και εξέλιξη ανά περιοχή, περιστατικά θανάτων, η ζήτηση στο call center 1110 της Περιφέρειας και του ΙΣΑ -όπου ο αριθμός εισερχόμενων κλήσεων ξεπέρασε τις 95.000 -,η εμπειρία Ιατρικών συμβούλων που απασχολούνται στις συγκεκριμένες δομές, όπως επίσης και η ανταπόκριση από την εξέταση και επίσκεψη των κλιμακίων σε περίπου 50 κοινωνικές δομές, έως σήμερα.

Με αφορμή την έναρξη των δειγματοληπτικών ελέγχων σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:

Προτεραιότητά μας αυτή την κρίσιμη, υγειονομικά, περίοδο είναι η προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των συμπολιτών μας που φιλοξενούνται σε Γηροκομεία, Μονάδες χρόνιων παθήσεων και σε άλλες κοινωνικές δομές της Αττικής.

Είναι καθήκον και υποχρέωση μας να ενισχύσουμε το δίχτυ προστασίας τους και να διασφαλίσουμε την ασφαλή διαβίωση τους με στοχευμένες προληπτικές δράσεις, βάση του στρατηγικού σχεδίου που έχουμε καταρτίσει ως Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΙΣΑ και τον ΕΟΔΥ.

Η επαγρύπνηση μας για την προστασία του ευάλωτου πληθυσμού θα συνεχίσει να εντείνεται όσο η επιδημία συνεχίζει να αυξάνει τα κρούσματα στη χώρα μας και στην Αττική. Οι ομάδες των επιστημόνων που απαρτίζουν τις κινητές μονάδες ελέγχων (ιατροί εξειδικευμένοι – νοσηλεύτριες ΠΕ) που έχουμε διαθέσει για την προστασία του πληθυσμού της Αττικής θα επισκεφτούν, από αύριο, όλες τις μονάδες και θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δειγματοληψιών, ώστε το αποτέλεσμα της προάσπισης των ωφελούμενων των ΜΦΗ να είναι άμεσο.