Βραζιλία: Δυσκολεύει η πρόσβαση στην άμβλωση για τα θύματα βιασμού

Βασανιστικά για το θύμα τα στάδια που θα πρέπει να περάσει για να φτάσει στην άμβλωση.

Η Βραζιλία αυστηροποίησε την πρόσβαση σε αμβλώσεις στις γυναίκες θύματα βιασμού, υποχρεώνοντας μεταξύ άλλων το ιατρικό προσωπικό να τους προτείνει να δουν σε υπερηχογράφημα το έμβρυο.

Η γυναίκα που επιθυμεί να κάνει άμβλωση θα πρέπει επίσης «να διηγείται λεπτομερώς» τι ακριβώς συνέβη και θα ενημερώνεται ότι ενδέχεται να της ασκηθούν ποινικές διώξεις, αν δεν μπορεί να αποδείξει τους ισχυρισμούς της. Επιπλέον ο βιασμός θα καταγγέλλεται στην αστυνομία, είτε το επιθυμεί το θύμα είτε όχι.

Στη Βραζιλία, προέδρος της οποίας είναι ο ακροδεξιός Ζαΐχ Μπολσονάρου, η καθολική και η ευαγγελική εκκλησία είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Στη χώρα δεν επιτρέπεται η άμβλωση παρά μόνο σε περίπτωση βιασμού, αν κινδυνεύει η υγεία της μητέρας ή σε περιπτώσεις σοβαρών γενετικών ανωμαλιών στο έμβρυο. Όμως η συντηρητική δεξιά δέχεται με δυσκολία ακόμη και αυτές τις εξαιρέσεις.

Οι νέοι κανόνες ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας μετά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στη Βραζιλία όταν έγινε γνωστή η υπόθεση ενός κοριτσιού 10 ετών, το οποίο κατήγγειλε ότι τη βίασε ο θείος της και στο οποίο οι αρχές της πολιτείας Εσπίριτο Σάντο αρνήθηκαν την άμβλωση.

Τελικά το κορίτσι πήγε στην πόλη Ρεσίφε όπου μπόρεσε να υποβληθεί στην επέμβαση, όμως για να εισέλθει στο νοσοκομείο αναγκάστηκε να διασχίσει το πλήθος των ακροδεξιών που διαδήλωνε βίαια έξω από το κτίριο.

Η Σάρα Γουίντερ, ακτιβίστρια της ακροδεξιάς και ένθερμη υποστηρίκτρια του προέδρου Μπολσονάρου, είχε ενημερώσει τους διαδηλωτές για την ταυτότητα του κοριτσιού και το νοσοκομείο όπου θα υποβαλλόταν στην άμβλωση.

Υπέρμαχοι του δικαιώματος στην άμβλωση έχουν ήδη καταγγείλει τους νέους περιορισμούς.

«Μόλις υπέβαλα νομοσχέδιο για να εμποδίσω την εφαρμογή του διατάγματος, το οποίο εμποδίζει τη νόμιμη άμβλωση και αποτελεί άσκηση ψυχολογικής βίας εναντίον των γυναικών», έγραψε στο Twitter η αριστερή βουλευτής Ζαντίρα Φεγκάλι.

Εξάλλου 16 Βραζιλιάνοι βουλευτές απηύθυναν επιστολή στην Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισέλ Μπατσελέτ ζητώντας της να παρέμβει στο όνομα της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.