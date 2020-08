Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έχασε τη μάχη μετά από 5 μήνες νοσηλείας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπέκυψε ο 60χρονος που νοσηλευόταν από τον Μάρτιο στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Ακόμη ένας ασθενής έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα μας σε 261.

Πρόκειται για έναν 60 χρονο με υποκείμενες νόσους, που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ του νοσοκομείο «Σωτηρία» από τον περασμένο Μάρτιο.

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, για την πορεία της πανδημίας, ανακοινώθηκαν 177 νέα κρούσματα του κορονοϊού, τα περισσότερα εκ των οποίων διαγνώστηκαν στην Αττική.