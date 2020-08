Κόσμος

Δασικές πυρκαγιές στην Ανδαλουσία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σειρά επιχειρήσεων κατάσβεσης από τους Ισπανούς πυροσβέστες.

Μια σειρά δασικών πυρκαγιών στη νότια ακτή της Ισπανίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι Αρχές της χώρας.

Σε περιοχή έξω από τη Μάλαγα, στην Εστεπόνα (Estepona), πολλά σπίτια και τουλάχιστον ένα ξενοδοχείο επηρεάστηκαν από τη φωτιά.

Από τις φωτιές δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματίας.

Πολλά ελικόπτερα και αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιχείρησες κατάσβεσης και κατάφεραν να θέσουν τις φωτιές υπό έλεγχο.

Στην Ουέλβα ( Huelva), επίσης στην Ανδαλουσία, περίπου 500 άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους, λόγω φωτιάς που είχε ξεσπάσει την περασμένη Πέμπτη.