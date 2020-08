Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 14 κρούσματα σε επιχείρηση

Πρόκειται για εργαζόμενους που υποβλήθηκαν σε τεστ με πρωτοβουλία της εταιρείας, μετά την επιστροφή τους από την καλοκαιρινή άδεια.

Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στη δυτική Θεσσαλονίκη μετά τον εντοπισμό 14 νέων κρουσμάτων του κορονοϊού, αυτή τη φορά σε εταιρία από τον κλάδο του μετάλλου, που έχει την έδρα της σε περιοχή του δήμου Δέλτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 14 εργαζόμενοι στην εν λόγω επιχείρηση βρέθηκαν θετικοί στον covid-19 και ήδη από χτες κλιμάκια του ΕΟΔΥ είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους υπευθύνους της εταιρίας προκειμένου να γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ήδη οι χώροι της εταιρείας απολυμαίνονται, ενώ αναμένονται οι περαιτέρω οδηγίες από τον ΕΟΔΥ όσον αφορά στο προσωπικό, την ιχνηλάτηση των επαφών τους, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας τμημάτων της επιχείρησης.

Να σημειωθεί πως τα συγκεκριμένα κρούσματα περιλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό κρουσμάτων που δόθηκε χτες στο πλαίσιο της ημερήσιας ενημέρωσης για την εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα, δηλαδή, στα 32 που είχε χτες η Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι χτες ανακοινώθηκαν «32 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 17 αναφέρουν σύνδεση με επιβεβαιωμένο κρούσμα και 14 συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 1 συνδέεται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, οι εργαζόμενοι οι οποίοι επέστρεψαν από την καλοκαιρινή άδειά τους υποβλήθηκαν προληπτικά, με πρωτοβουλία της εταιρίας, σε τεστ για τον κορονοϊό. Οι πρώτες πληροφορίες, έκαναν λόγο για 12 θετικούς εργαζόμενους και δύο άτομα που συνδέονται με αυτούς (και εντοπίστηκαν κατά την ιχνηλάτηση), ενώ το δεύτερο τεστ στο οποίο υποβλήθηκαν ήταν αρνητικό. Τώρα αναμένονται τα αποτελέσματα και τρίτου τεστ, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από την εταιρία.