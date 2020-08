Κόσμος

Νεκρό παιδί σε φωτιά σε φαβέλα (βίντεο)

Τραγωδία σε φαβέλα με θύμα τουλάχιστον ένα παιδί και τεράστιες καταστροφές.

Ένα παιδί έχασε τη ζωή του σε φωτιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 50 σπίτια σε φαβέλα του Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το 9χρονο αγόρι εντοπίστηκε ανάμεσα σε συντρίμμια.

Δύο ακόμα άνθρωποι αγνοούνται.

Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.