Παράξενα

Συλλέκτης σοβιετικών αυτοκινήτων κάνει το σπίτι του “μουσείο” (βίντεο)

Στην αυλή του σπιτιού του έχει τα εκατοντάδες σπάνια μοντέλα, ενώ οι πόρτες είναι ανοιχτές στο κοινό.

Σε μία ήσυχη γωνία της Ρωσίας υπάρχει ένα «μνημείο» για το αυτοκινητιστικό παρελθόν της χώρας.

Ένας άνδρας συλλέγει επί 30 χρόνια αυτοκίνητα της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης, στην αυλή του σπιτιού του.

Έχει φτάσει να έχει περίπου 300 αυτοκίνητα, κατασκευασμένα το καθένα από διαφορετική σοβιετική εταιρεία.

Ο ίδιος εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων σε εταιρεία και τα αυτοκίνητα ήταν το πάθος του από όταν ακόμα ήταν παιδί.

Η συλλογή του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και η πρώτη του «έκθεση» έγινε στη Μόσχα, κάτω από το παράθυρο του διαμερίσματός του.

Όμως στο κέντρο της πόλης, τα αυτοκίνητα είτε χτυπιόντουσαν είτε μετακινούνταν κι έτσι αποφάσισε να πουλήσει το διαμέρισμά του και να μετακομίσει με τη γυναίκα του σε ένα σπίτι στο χωριό Τούλα, όπου και συνέχισε να μεγαλώνει τη συλλογή του.

Πολλά από τα αυτοκίνητα που έχει στη συλλογή του δεν υπάρχουν πουθενά αλλού.

Αν και παραδέχεται ότι δεν έχει δεχθεί προσφορές για να πουλήσει τα οχήματά του, ξεκαθαρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται να πουλήσει κανένα.

Ελπίζει όμως ότι θα βρει κι άλλους που έχουν το ίδιο πάθος, ώστε να συνεχιστεί η συλλογή και να αποκτήσει μουσειακό χαρακτήρα.

Λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, θέλει να βρει «διαδόχους» που θα αναλάβουν τη συνέχιση της συλλογής του, την οποία επισκέπτονται τόσο τουρίστες, όσο και άνθρωποι που έχουν αδυναμία στα αυτοκίνητα και θέλουν να μάθουν για τη σοβιετική βιομηχανία.

Στο χώρο, πάντως, δεν υπάρχει είσοδος, αλλά κουτί για δωρεές. Η ξενάγηση γίνεται ανεξαρτήτως δωρεάς.

Ο συλλέκτης, πάντως, έχει και τη στήριξη κατοίκων των γειτονικών χωριών.

«Όλα θα ξεχαστούν κάποια στιγμή και τα παλιά αυτοκίνητα θα εξαφανιστούν από τους δρόμους. Ο 10χρονος εγγονός μου, για παράδειγμα, δεν έχει δει ποτέ τέτοιο αυτοκίνητο, ούτε πρόκειται να το δει κάπου αλλού, εκτός από εδώ».