Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο». Αναλυτική ενημέρωση για τα νέα κρούσματα ανά περιφέρεια.

Την Κυριακή, ο ΕΟΔΥ, ανακοίνωσε 157 νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλη την χώρα.

Απο αυτά, τα 44 ειναι εισαγόμενα και ειδικότερα: 41 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και ακόμη 3 κρούσματα αφορούν ασθενείς που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο,

Από τα 13 εγχώρια κρούσματα, τα 14 συνδέονται με επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, 8 με γνωστή συρροή και 5 με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. Αναλυτικότερα:

50 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, εκ των οποίων 5 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

16 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 4 συνδέονται με επαφή με κρούσμα στο οικογενειακό περιβάλλον

1 στην Π.Ε. Εύβοιας

2 στην Π.Ε. Ζακύνθου

11 στην Π.Ε. Ηρακλείου, εκ των οποίων 8 συνδέονται με γνωστή συρροή και 1 με επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

3 στην Π.Ε. Ιωαννίνων

1 στην Π.Ε Καβάλας

1 στην Π.Ε. Καρδίτσας

1 στην Π.Ε Καστοριάς

1 στην Π.Ε. Κιλκίς

2 στην Π.Ε. Κοζάνης

2 στην Π.Ε. Κυκλάδων

1 στην Π.Ε. Λάρισας

1 στην Π.Ε Λασιθίου

7 στην Π.Ε. Λέσβου, εκ των οποίων 5 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο οικογενειακό περιβάλλον

1 στην Π.Ε. Ξάνθης

1 στην Π.Ε. Πέλλας

6 στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 4 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο οικογενειακό περιβάλλον

1 στην Π.Ε. Ρεθύμνου

1 στην Π.Ε. Τρικάλων

2 στην Π.Ε. Χανίων

1 στην Π.Ε. Χίου