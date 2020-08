Κοινωνία

Ρουβίκωνας: “Επίσκεψη” στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Εύβοια

Διαμαρτυρία των μελών της ομάδας αντιεξουαστών για τις φονικές πλημμύρες στην περιοχή.

Παρέμβαση με μπογιές στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, έκανε τα ξημερώματα της Κυριακής ο Ρουβίκωνας, ως διαμαρτυρία για τις φονικές πλημμύρες της 9ης Αυγούστου στην Εύβοια.

Στην επιστολή της, η οργάνωση κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τους 8 θανάτους, περιγράφοντας τα μέλη της ως «Μεσσίες» που με «χέρι βουτηγμένο στο αίμα» βοηθούν όσους έμειναν πίσω, με αποζημιώσεις ψίχουλα, ενώ προειδοποιεί ότι δε θα ανεχτεί «άλλους νεκρούς από τις παραλείψεις των τοπικών και κυβερνητικών αρχών».

Δείτε το βίντεο: