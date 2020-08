Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δύο θάνατοι καταγράφηκαν την Κυριακή

Ακόμη μια ασθενής κατέληξε απο επιπλοκές της νόσου. Νωρίτερα εξέπνευσε ασθενής μετά απο μάχη 5 μηνών.

(εικόνα αρχείου)

Μακραίνει διαρκώςε η λίστα των θανάτων ασθενών - φορεών του κορονοϊού.

Μια 84χρονη, που απεβίωσε τη Παρασκευή το βράδυ, διαπιστώθηκε ότι έπασχε από κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, το δεύτερο θύμα για σήμερα είναι μια 84χρονη που διεκομίσθη χωρίς σφυγμό στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας το απόγευμα της Παρασκευής.

Έγινε τεστ οριν την διενέργεια νεκροτομής και διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έπασχε και από κορονοϊό.

Η 84χρονη αποτελεί το 262ο θύμα στη χώρα μας λόγω κορονοϊού, καθώς λίγο νωρίτερα είχε εκπνεύσει ασθενής μετά απο μάχη 5 μηνών..