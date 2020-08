Αθλητικά

LaLiga: Ο Μέσι δεν είναι ελεύθερος να φύγει από την Μπαρτσελόνα

Συνεχίζεται η διαμάχη του διεθνούς ποδοσφαιριστή με την πρώην «αγαπημένη» του.

Νέo επεισόδιο στη διαμάχη του Λιονέλ μέσι με τη Μπαρτσελόνα, καθώς η ισπανική LaLiga, με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ο Αργεντινός επιθετικός πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα του εάν θέλει να φύγει από την ομάδα.

Δηλαδή, υποστηρίζει το επιχείρημα του συλλόγου , σημειώνοντας ότι ο Μέσι δεν είναι, επομένως, ελεύθερος να υπογράψει με άλλη ομάδα.

Η LaLiga ανέλυσε το συμβόλαιο του Μέσι, εξαιτίας των αντιφατικών πληροφοριών που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση του Μέσι με τη Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να ισχύει και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φύγει εάν η ρήτρα καταγγελίας 700 εκατ. ευρώ δεν καταβληθεί εκ των προτέρων.

Ο ποδοσφαιριστής υποστηρίζει, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη μέσω fax, ότι είναι ελεύθερος και σήμερα δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εξετάσεις για κορονοϊό που πέρασαν οι παίκτες της Μπαρτσελόνα.

Απομένει η αντίδραση του Μέσι στην ανακοίνωση της LaLiga.