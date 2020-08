Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε καραντίνα όλοι οι επιβάτες πτήσης από Ζάκυνθο

Σε καραντίνα τέθηκαν όλοι της πτήσης που έφυγε από τη Ζάκυνθο, μετά τη διάγνωση επιβατών της.

Οι επιβάτες πτήσεις από τη Ζάκυνθο προς το Κάρντιφ, της Ουαλίας, ειδοποιήθηκαν να μείνουν σε καραντίνα, μετά τη διάγνωση επτά επιβατών θετικών στον κορονοϊό.

Όλοι οι επιβάτες της πτήσης 6215 της TUI θεωρούνται πλέον ως «στενές επαφές» εκείνων οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί.

Οι επτά επιβάτες καθόντουσαν σε τρία διαφορετικά σημεία του αεροσκάφους, που έφυγε από τη Ζάκυνθο την Τρίτη.

Οι επιβάτες ειδοποιήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, αφού μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί, ενώ αν κάποιος έχει συμπτώματα θα πρέπει να υποβληθεί στην εξέταση.

«Οι έρευνές μας έχουν δείξει ότι σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ασθενών με κορονοϊό, υπήρξε έλλειψη διατήρησης της απόστασης, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες των 20-30, κάτι που οδήγησε στην εξάπλωση του ιού», ανέφερε ο επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Ουαλίας.

Πηγή: dailymail.co.uk