Οικονομία

Αχτσιόγλου - Τσακαλώτος: “Πυρά” σε Πατέλη για το Ασφαλιστικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθεία επίθεση εξαπολύουν οι πρώην Υπ. Εργασίας και Οικονομικών, με αφορμή τις δηλώσεις του Αλ. Πατέλη.

Σε δήλωση της, η Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την συνέντευξη του οικονομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού, Αλ. Πατέλη, αναφέρει «η σημερινή συνέντευξη του επικεφαλής οικονομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Πατέλη, είναι αποκαλυπτική. Η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, κατά το μοντέλο του “ασφαλιστικού Πινοσέτ”, επανέρχεται στο προσκήνιο ως κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης».

«Ο στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, με την κανιβαλική δήλωση ότι «σταματάμε να παίρνουμε τα λεφτά των νέων και να τα δίνουμε στους ηλικιωμένους», ουσιαστικά αναιρεί με μία φράση τον χαρακτήρα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, την αναδιανεμητική της λειτουργία και κάθε στοιχείο αλληλεγγύης των γενεών. Δεν δίνει όμως καμία απάντηση για το πώς θα καταβάλλονται οι επικουρικές στους σημερινούς συνταξιούχους, αφού οι σημερινές εισφορές πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις», σημειώνει η πρώην Υπ. Εργασίας.

Όπως σημειώνει η Έφη Αχτσιόγλου, «Καμία φυσικά τοποθέτηση δεν κάνει και για το τεράστιο έλλειμμα δεκάδων δισ. που θα παραγάγει στα ασφαλιστικά ταμεία η υλοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Έλλειμμα που θα κληθούν να πληρώσουν όχι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά και οι φορολογούμενοι πολίτες. Αλλά και καμία λέξη δεν λέει ο κ. Πατέλης για την έλλειψη οποιασδήποτε εγγύησης για τους νέους ασφαλισμένους, οι οποίοι θα εκθέσουν τις εισφορές και τις μελλοντικές συντάξεις τους στον επενδυτικό κίνδυνο, γνωρίζοντας μόνο τι θα πληρώνουν και όχι τι σύνταξη θα λάβουν».

«Και φυσικά καμία εξήγηση δεν δίνει για το γιατί εκατομμύρια πολιτών να υποστούν ένα τέτοιο βάρος και να εισέλθουν σε ένα τέτοιο ρίσκο, όταν τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία -συμπεριλαμβανομένου του επικουρικού- παραδόθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της ΝΔ με σημαντικό πλεόνασμα. Το μόνο που είναι βέβαιο, εξασφαλισμένο και εγγυημένο από ένα τέτοιο σχέδιο και για το οποίο οποιαδήποτε αναφορά του κ. Πατέλη θα ήταν πράγματι περιττή, είναι το τεράστιο κέρδος συγκεκριμένων ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών που θα αναλάβουν το μεγαλεπήβολο πρότζεκτ. Τούτο όμως θα συμβεί μόνο αν η κοινωνία τους επιτρέψει να προχωρήσουν τα σχέδιά τους. Αλλά η κοινωνία δεν θα τους το επιτρέψει», καταλήγει η Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.

Τσακαλώτος: Η δήλωση Πατέλη συμπυκνώνει την έννοια του κοινωνικού αυτοματισμού

Επίθεση στον οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «η δήλωση του κυρίου Πατέλη, εκτός από το ότι συμπυκνώνει την έννοια του κοινωνικού αυτοματισμού με έναν εκπληκτικό τρόπο κάνει και κάτι ακόμα:

Μας ενημερώνει κυνικά ότι θα σταματήσουν να δίνουν χρήματα στους ηλικιωμένους. Για το σκέλος που αναφέρει ότι «θα σταματήσουν να περνούν λεφτά από τους νέους» - δηλαδή ότι το κάνουν γιατί έχουν αναπτύξει ευαισθησίες για τους νέους - θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω τις αμφιβολίες μου. Νομίζω τις ίδιες αμφιβολίες έχει και οποίος παρακολουθεί τις πολιτικές που εφαρμόζει η ΝΔ από την εκλογή της και μετά. Άλλωστε δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου τον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης της Ν.Δ. μια ιδιαίτερη μέριμνα για τη νεολαία. Ούτε η ίδια θα την έχει παρατηρήσει εικάζω».