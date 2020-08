Αθλητικά

Γκραν Πρι Βελγίου: Νέος θρίαμβος Χάμιλτον

Δεν φαίνεται να έχει αντίπαλο ο Βρετανός οδηγός, που θριάμβευσε και σήμερα.

Λιούις Χάμιλτον και Mercedes δεν έχουν αντίπαλο ούτε φέτος... Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε στη θέση από την οποία εκκίνησε στην πίστα του Σπα, στο Βέλγιο και με την 89η νίκη της καριέρας του και πέμπτη σε επτά κούρσες στο φετινό πρωτάθλημα έκανε ακόμη ένα βήμα προς το στόχο της κατάκτησης του έβδομου τίτλου του.

Τα «ασημένια βέλη» έκαναν το «1-2» στο Βέλγιο, καθώς ο Βάλτερι Μπότας τερμάτισε στη δεύτερη, ενώ το πόντιουμ συμπλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull. Αντίθετα, νέα απογοήτευση περίμενε τους φίλους της Ferrari, καθώς είδαν τους δύο πιλότους της ιταλικής ομάδας, Σεμπάστιαν Φέτελ και Σαρλ Λεκλέρκ να μένουν εκτός βαθμολογούμενης δεκάδας, καθώς ο Φέτελ ήταν 13ος και ο Λεκλέρκ 14ος.

Στο 11ο γύρο σημειώθηκε ατύχημα με πρωταγωνιστή τον Τζιοβινάτσι. Ο πιλότος της Alfa Romeo έχασε τον έλεγχο κι έπεσε στις μπαριέρες, ένας τροχός έφυγε κι εν συνεχεία κατέληξε στο όχημα του Ράσελ, που δεν μπόρεσε να τον αποφύγει.

Η βαθμολογούμενη πρώτη δεκάδα:

1. Λιούις Χάμιλτον (Mercedes)

2. Βάλτερι Μπότας (Mercedes)

3. Μαξ Φερστάπεν (Red Bull Racing)

4. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Renault)

5. Εστεμπάν Οκόν (Renault)

6. Αλεξάντερ Άλμπον (Red Bull Racing)

7. Λάντο Νόρις (McLaren)

8. Πιερ Γκασλί (Alpha Tauri)

9. Λανς Στρολ (Racing Point)

10. Σέρχιο Πέρες (Racing Point)