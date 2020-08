Κοινωνία

Στο εδώλιο 58χρονος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ιστορικο της υπόθεσης και οι καταγγελίες για τον "οικογενειακό φίλο". Πότε προσδιορίστηκε να γινει η δίκη.

Τον Φεβρουάριο του 2021 προσδιορίστηκε να εκδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω, 58χρονος συντοπίτης μας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου κοριτσιού πριν από τέσσερα χρόνια στη Ρόδο.

Ο 58χρονος παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου και η κατηγορία που τον βαραίνει είναι η κατ’ εξακολούθηση κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια όπου η παθούσα δεν είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας της με την επιβαρυντική περίσταση τέλεσης του αδικήματος από πρόσωπο που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους της παθούσας.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά από μηνύσεις που υπέβαλαν στις 4 Μαρτίου 2014 το μεσημέρι, οι οικογένειες δύο ανηλίκων κοριτσιών ηλικίας –τότε- 15 και 17 ετών αντίστοιχα, ωστόσο το δικαστικό Συμβούλιο της περιοχής, με το βούλευμά του αποφάσισε την παραπομπή του 58χρονου σε δίκη, μόνο για την υπόθεση της 15χρονης και έχει προσδιοριστεί για την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις καταγγελίες τους οι δύο ανήλικες ανέφεραν πως το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως το τέλος Ιανουαρίου 2014, ο 58χρονος, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια της 15χρονης, πήγαινε στο σπίτι της και την έπαιρνε βόλτα για καφέ. Μάλιστα ο ίδιος φέρεται να εκμεταλλεύθηκε το γεγονός ότι στην ανήλικη άρεσαν τα άλογα και επειδή εκείνος διέθετε δύο της έμαθε να τα ιππεύει, ενώ της έμαθε επίσης να οδηγεί αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, έτσι δημιουργήθηκε μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, ενώ στην παρέα αργότερα μπήκε και η 17χρονη η οποία είναι πολύ καλή φίλη με τη 15χρονη. Έτσι πλέον στις βόλτες πήγαιναν και τα δύο κορίτσια μαζί όπου με διάφορα λόγια ο 58χρονος φέρεται να τις τρομοκρατούσε ενώ φέρεται και να απειλούσε τόσο τις ίδιες όσο και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και τα όσα καταγγέλθηκαν, ο 58χρονος αφού μετέφερε τις δύο κοπέλες σε ερημικές τοποθεσίες, εκεί τις εξανάγκαζε να γδύνονται μέσα στο αυτοκίνητό του και να προβαίνουν σε ασελγείς πράξεις μεταξύ τους, ενώ εκείνος καθόταν στα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου, τις παρακολουθούσε και αυνανίζονταν. Ο ίδιος φέρεται να έχει έρθει σε συνουσία με τη 15χρονη, ενώ αυτό που «πρόδωσε» τον 58χρονο είναι ένα τατουάζ που φέρει στα γεννητικά του όργανα!

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η 15χρονη περιέγραψε λεπτομερώς στους αστυνομικούς το τατουάζ, κάτι που δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τόσο καλά παρά μόνο εφόσον το είχε δει.

Μετά τις καταγγελίες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου συνέλαβαν τον 58χρονο, ενώ ακολούθησε και έρευνα στο σπίτι του παρουσία δικαστικού λειτουργού όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα (1) κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε παράνομα

Ένα (1) περίστροφο κρότου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε λειτουργικό πυροβόλο όπλο

Μια (1) αστυνομική ράβδος (γκλοπ) μήκους 37 εκατοστών

Εννέα (9) φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

Ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

Πέντε (5) κινητά τηλέφωνα.

Αρνείται την κατηγορία

Εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς βάσει των ίδιων πληροφοριών, ο 58χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι είναι οικογενειακός φίλος με την 15χρονη, μέσω της οποίας και γνωρίστηκε με την 17χρονη. Σε ό,τι αφορά δε το τατουάζ που φέρει και το οποίο γνωρίζει η ανήλικη, δήλωσε ότι αυτό το γνωρίζουν όλοι στον κύκλο τους στη φάρμα των αλόγων.

Επίσης ο 58χρονος είχε ισχυριστεί ότι δεν είχε στύση περί τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την καταγγελία, ενώ εξηγήσεις έδωσε και για τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Όπως είχε πει, το περίστροφο το έχει ενθύμιο από τότε που ήταν αναβάτης αλόγων σε αγώνες στον Άγιο Σουλά, το γκλοπ το έχει ως ενθύμιο από τον θείο του που ήταν σωφρονιστικός υπάλληλος και το κυνηγετικό όπλο ανήκει σε κουμπάρο του, ο οποίος του το έδωσε για να το φυλάξει.

Σε βάρος του 58χρονου αρχικά, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή καθώς και παράνομη οπλοκατοχή (σε βαθμό πλημμελήματος), κατηγορίες για τις οποίες τον Μάρτιο του 2014 είχε απολογηθεί στην ανακρίτρια, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Γιώργο Κυπραίο και είχε αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της συναναστροφής του με τις ανήλικες καθώς και η καταβολή εγγυοδοσίας ποσού 3.000 ευρώ.

Ωστόσο από τα στοιχεία που προέκυψαν από την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης, ο 58χρονος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου, για την κατηγορία της κατάχρησης σε ασέλγεια με ανηλίκους, δύο χρόνια αργότερα.

Ο 58χρονος είχε ξεκινήσει την αφήγησή του πηγαίνοντας μερικά χρόνια πίσω, τότε που πρωτογνώρισε τη 15χρονη σε ιππικό όμιλο στον οποίο πήγαιναν και οι δύο. Η γνωριμία τους –όπως είπε- δεν διήρκησε πολύ αφού η 15χρονη σταμάτησε να πηγαίνει καθώς την διέγραψαν λόγω της συμπεριφοράς της. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ο 58χρονος είπε απολογούμενος, πως ξανασυναντήθηκαν ένα μήνα αργότερα στην Παλιά Πόλη όπου ο εργαζόταν ο κατηγορούμενος και εκεί η ανήλικη του ζήτησε να την μεταφέρει με το αυτοκίνητό του σπίτι της.

Μάλιστα ενημέρωσε τηλεφωνικά και τη μητέρα της. Όταν έφθασαν σπίτι της, ο πατέρας της ανήλικης με τον οποίο ο 58χρονος γνωρίζονταν πολλά χρόνια, του ζήτησε να καθίσει λίγο μαζί του και τότε του άνοιξε συζήτηση για την 15χρονη, λέγοντας του τους προβληματισμούς του για την ψυχολογική κατάσταση της κόρης του, εξαιτίας του ότι δεν έκανε πλέον ιππασία.

Τότε από την πλευρά του ο 58χρονος του υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασκεί η 15χρονη την αγαπημένη της δραστηριότητα. Με αφορμή αυτό άρχισαν να έχουν οικογενειακώς επαφές, ενώ κάποια στιγμή ο πατέρας της 15χρονης φέρεται να συζήτησε με τον 58χρονο το ενδεχόμενο να ιδρύσουν από κοινού ιππευτική σχολή. Σε κάποιες συναντήσεις μαζί με την ανήλικη ήταν και ο φίλος της, ενώ η νεαρή κοπέλα άρχισε να δημιουργεί φιλικές σχέσεις με τα μέλη της οικογένειας του 58χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος απολογούμενος αναφέρθηκε αναλυτικά σε συμπεριφορές που είχε υιοθετήσει η ανήλικη κατά τις κοινές και με τις οικογένειες τους εξόδους, μία εκ των οποίων τον Αύγουστο του 2013 έκανε τη σύζυγο του 58χρονου να του ζητήσει να «απομακρύνει την ανήλικη από το περιβάλλον τους και να μην έχουν πλέον καμία επαφή μαζί της».

Ο 58χρονος φέρεται να δήλωσε πως τότε άρχισε να δέχεται αφόρητες πιέσεις από την ανήλικη για να την συγχωρέσει για την συμπεριφορά της, ενώ παράλληλα του ζητούσε βοήθεια γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έθετε τέρμα στη ζωή της. Ο 58χρονος δήλωσε πως αφελώς την πίστεψε και προσπάθησε να την βοηθήσει, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να έχουν σχεδόν καθημερινές επαφές.

Τον Οκτώβριο του 2013 η νεαρή κοπέλα φέρεται να του εξομολογήθηκε καταστάσεις από τη ζωή της, οι οποίες είχαν να κάνουν με τη συμπεριφορά του πατέρα της προς την ίδια, και στο τέλος του ίδιου μήνα ότι «είναι παγιδευμένη στο σώμα της και έχει ομοφυλοφιλικές τάσεις» προσθέτοντας ότι για αυτό ήταν ενήμερος και ο πατέρας της.

Ο 58χρονος στη συνέχεια περιέγραψε ένα περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ των δύο ανήλικων κοριτσιών μέσα στο αυτοκίνητό του, και την προσπάθειά του να αποκόψει τις όποιες σχέσεις μαζί τους, χωρίς αποτέλεσμα αφού οι πιέσεις – όπως είπε- που δεχόταν ήταν μεγάλες, ενώ επεσήμανε πως παράλληλα οι δύο κοπέλες τον απειλούσαν ότι «θα τον καταγγείλουν για βιασμό» αλλά και πως «θα ενημέρωναν τα μέλη των εμπλεκόμενων οικογενειών καταστρέφοντας τη ζωή του».

Ο 58χρονος τόνισε επίσης στην απολογία το, ότι εξαιτίας του φόβου που του δημιουργήθηκε υπέκυπτε στις επιθυμίες των ανηλίκων και ταυτόχρονα προσπαθούσε να απεμπλακεί από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πάνω από ένα μήνα ζούσε αυτήν την καθημερινότητα, η οποία περιλάμβανε πιέσεις, απαιτήσεις και απειλές. Ο 58χρονος είχε πει εξάλλου, πως οι ανήλικες άρχισαν να τον επισκέπτονται και στον χώρο της εργασίας του δημιουργώντας δυσαρέσκεια στον προϊστάμενό του, ενώ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά του, καθώς ήταν παρόντες σε κάποια από τα περιστατικά αυτά.

Σε ό,τι αφορά τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του ο 58χρονος επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι το περίστροφο το έχει ενθύμιο από τότε που ήταν αναβάτης αλόγων σε αγώνες στον Άγιο Σουλά, το γκλοπ το έχει ως ενθύμιο από τον θείο του που ήταν σωφρονιστικός υπάλληλος και το κυνηγετικό όπλο ανήκει σε κουμπάρο του, ο οποίος του το έδωσε για να το φυλάξει.

Τέλος, ο ίδιος προσκόμισε και σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει η αναπηρία του και το ότι την τελευταία πενταετία πριν την καταγγελία, δεν διαθέτει στύση.

Τους έκανε μήνυση

Τον Μάιο του 2014 νέα στοιχεία προέκυψαν αναφορικά με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο ανήλικα κορίτσια απέσυρε την κατάθεσή του με την οποία ενοχοποιούνταν ο 58χρονος, ο οποίος και εκείνο το διάστημα κατέθεσε μήνυση κατά των δύο ανηλίκων και γονιών της πρώτης εξ αυτών, καθώς και σε δύο blog τα οποία είχαν δημοσιεύσει το περιστατικό με στοιχεία που «φωτογράφιζαν» την ταυτότητα του κατηγορούμενου αφού, αναφέρονταν μέχρι και στοιχεία του ονόματός του. Η μήνυση αφορούσε τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδείς καταμήνυσης, ψευδορκίας και ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή. Η μήνυση κατατέθηκε δια του συνηγόρου του 58χρονου, κ. Γιώργου Κυπραίου και σε αυτήν αναφέρονταν οι αρχικές καταθέσεις που είχαν δοθεί από τους τέσσερις μηνυόμενους και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του και την προσαγωγή του στην ανακρίτρια για να απολογηθεί.

Πηγή: rodiaki.gr