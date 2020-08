Πολιτική

Ερντογάν: Μη ικανοί οι ηγέτες της Ελλάδας και της Γαλλίας

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο, ανήμερα της εθνικής εορτής της χώρας.

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας και της Γαλλίας έκανε σήμερα, ανήμερα της εθνικής εορτής της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας χαρακτήρισε ως «μη ικανούς τους ηγέτες» των δύο χωρών και αναρωτήθηκε αν «οι δύο λαοί είναι έτοιμοι να κάνουν τις ίδιες θυσίες με την Τουρκία».

«Προκαλούμε! Αυτοί που υψώνουν ανάστημα απέναντι μας είναι έτοιμοι να κάνουν τις ίδιες θυσίες με εμάς; Ο ελληνικός και ο γαλλικός λαός ξέρει το τίμημα που θα πληρώσει λόγω των μη ικανών διοικητών τους;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν και συνέχισε: «τις απειλές που δεχόμαστε προστέθηκαν κι αυτές που δεχόμαστε στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο. Επενδύουμε στην αμυντική μας βιομηχανία και στο προσωπικό μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές» κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Νωρίτερα ο Ερντογάν είχε στείλε άλλο μήνυμα προς τον τουρκικό λαό, τονίζοντας πως «Ακριβώς όπως το έθνος μας έφερε τον αγώνα για τη σωτηρία στη νίκη, παρά την απουσία και την δυνατότητα, σήμερα, δεν θα διστάσει ποτέ να απογοητεύσει τις φιλοδοξίες και τις κινήσεις που έχουν στόχο να φέρουν όρους της συνθήκη των Σεβρών, μέσα στην Μπλε Πατρίδα. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για τη θέλησή μας σε αυτό το θέμα και την ακλόνητη πίστη μας στη νίκη».

Ενώ είχε γράψει και στο βιβλίο επισκεπτών στο Μαυσωλείο του Κεμάλ:

«Η Τουρκία, κυρίως στην ανατολική Μεσόγειο δεν θα σκύψει το κεφάλι της στις πρακτικές απειλών, εκβιασμών που στόχο έχουν την εξόντωση. Θα συνεχίσει η χώρα μας να υπερασπίζεται τα δικαιώματα της που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς συνθήκες.

Η δήλωση του Ερντογάν ήρθε μόλις λίγες ώρες αφού ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι το Oruc Reis θα παραμείνει στην ανατολική Μεσόγειο για τρεις μήνες, ενώ είχε και ο ίδιος σημειώσει πως η επέκταση των 12 μιλίων αποτελεί αιτία πολέμου.