Γιαλλουρίδης στον ΑΝΤ1: δύσκολη η συμφωνία των Ευρωπαίων για σοβαρές κυρώσεις στην Τουρκία (βίντεο)

«Η Τουρκία διοικείται από καθεστώς εθνικιστικής υστερίας που θέλει να αναθεωρήσει τα πάντα», τονίζει ο Καθ. Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, που ζητά ενίσχυση των συμμαχιών της Ελλάδας​