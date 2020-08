Πολιτισμός

Υπουργείο Πολιτισμού: Η φωτιά στις Μυκήνες δεν προκάλεσε ζημιές στις αρχαιότητες

Τις περιοχές εντός του αρχαιολογικού χώρου οι οποίες επλήγησαν από τη φωτιά αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

H πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Μυκηνών σήμερα το μεσημέρι δεν προξένησε ζημιές στις αρχαιότητες, όσον αυτό είναι δυνατό να διαγνωσθεί από την μέχρι στιγμής δυνατότητα πρόσβασης στα πληγέντα τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο νωρίς το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στην περιοχή θα παραμείνουν για όλο το βράδυ σημαντικές δυνάμεις με 56 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, επιχειρώντας την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και για να αποτρέψουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με το υπουργεό Πολιτισμού, από την πυρκαγιά δεν επλήγησαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών, η κεντρική είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο (εκδοτήρια), η κεντρική είσοδος στην Ακρόπολη των Μυκηνών (Πύλη Λεόντων), ο Ταφικός Κύκλος Α, τα μνημεία στην βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης, καθώς και τα κυκλώπεια τείχη.

Ωστόσο οι περιοχές που επλήγησαν εντός του αρχαιολογικού χώρου είναι: Η Ανατολική Πτέρυγα του Ανακτόρου, οι Βόρειες Αποθήκες, η περιοχή του αρχαϊκού ναού στην κορυφή του λόφου, η άνω δυτική κλιτύς της Ακρόπολης, η ΝΔ Συνοικία και η περιοχή του Θρησκευτικού Κέντρου των Μυκηνών. Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και κατασβηστεί το μέτωπο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των όμορων λόφων Προφήτη Ηλία και Σάρας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων θα προβεί σε ακριβή εκτίμηση των συνεπειών της σημερινής πυρκαγιάς» τονίζει η ανακοίνωση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του υπουργείου Πολιτισμού:

Σήμερα το μεσημέρι, στην περιοχή των Μυκηνών, στις 13:30 περίπου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή ανατολικά του Θησαυρού του Ατρέα, εκτός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου σε χορτολιβαδική έκταση. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η πυρκαγιά επεκτάθηκε ταχύτατα, κατευθυνόμενη προς την χαράδρα του Χάβου και εισήλθε εντός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου. 'Αμεσα και με την προτροπή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ανέλαβε την ευθύνη της όλης επιχείρησης, εκκενώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος από επισκέπτες και στην συνέχεια για λόγους ασφαλείας και από το φυλακτικό προσωπικό.

Χάρη στην ριζική αποψίλωση του χώρου από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος εντός και εκτός των τειχών της μυκηναϊκής ακρόπολης, η πυρκαγιά δεν προξένησε ζημιές στις αρχαιότητες, όσον αυτό είναι δυνατό να διαγνωσθεί από την μέχρι στιγμής δυνατότητα πρόσβασης στα πληγέντα τμήματα του αρχαιολογικού χώρου. Οι περιοχές που επλήγησαν εντός του αρχαιολογικού χώρου είναι: Η Ανατολική Πτέρυγα του Ανακτόρου, οι Βόρειες Αποθήκες, η περιοχή του αρχαϊκού ναού στην κορυφή του λόφου, η άνω δυτική κλιτύς της Ακρόπολης, η ΝΔ Συνοικία και η περιοχή του Θρησκευτικού Κέντρου των Μυκηνών. Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και κατασβηστεί το μέτωπο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των όμορων λόφων Προφήτη Ηλία και Σάρας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων θα προβεί σε ακριβή εκτίμηση των συνεπειών της σημερινής πυρκαγιάς.

Από την πυρκαγιά δεν επλήγησαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών, η κεντρική είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο (εκδοτήρια), η κεντρική είσοδος στην Ακρόπολη των Μυκηνών (Πύλη Λεόντων), ο Ταφικός Κύκλος Α, τα μνημεία στην βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης, καθώς και τα κυκλώπεια τείχη.

Επισημαίνεται ότι βρίσκονται σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία τα συστήματα ασφαλείας, ο ηλεκτροφωτισμός και η υδροδότηση σε όλη την έκσταση του αρχαιολογικού χώρου. Επίσης, υπάρχουν πλήρεις ύδατος δεξαμενές πυρόσβεσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο Μυκηνών θα φυλάσσονται με μέριμνα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας και με τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί περίπτωση αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς.

Από νωρίς βρίσκεται στις Μυκήνες ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού κ. Γ. Διδασκάλου. Ο Αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο Μυκηνών θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί για λόγους ασφαλείας.

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη ευχαριστεί τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκο Χαρδαλιά, με τον οποίον ήταν σε επαφή, για τον συντονισμό της όλης επιχείρησης, το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Σε δήλωση του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Ραγκούση, αναφέρεται «Η πυρκαγιά στις Μυκήνες, η οποία έπληξε και τον αρχαιολογικό χώρο περνώντας μέσα από αυτόν, προκαλεί βαθύτατη θλίψη και ανησυχία σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Ταυτόχρονα όμως προκαλεί και σοβαρότατα ερωτήματα το γεγονός ότι υπήρξε τέτοιας έκτασης καταστροφή, δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για μια αγροτοδασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Ερωτήματα τα οποία γίνονται ακόμη πιο έντονα μετά την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος με μήνυμα στο Twitter, στις 18.20, ότι υπήρξε μεν ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά κάποιες ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς».

«Όσα ζήσαμε σήμερα στις Μυκήνες, είναι τραγικά. Παρά την υπερπροσπάθεια των Πυροσβεστών, φαίνεται πως έχει γίνει ζημιά. Ας ελπίσουμε όχι ανεπανόρθωτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος έχει και καταγωγή από την περιοχή. Ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε πως πρέπει να γίνουν έρευνες για τη φωτιά «Περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξει η έρευνα των αρχών για τις αιτίες», δήλωσε στο «The Socialist».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωση της «Όταν δεν μπορείς να προστατεύσεις τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και την ιστορία σου, τότε πλέον ανήκεις στην ιστορία και αποτελείς παρελθόν. Είστε κυβέρνηση σε αποδρομή λόγω ανικανότητας. "Γ'αυτά τα μάρμαρα επολεμήσαμε" -Μακρυγιάννης-