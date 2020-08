Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος: προβληματική η κούραση της κοινωνίας (βίντεο)

Ο Πρ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μιλά για την χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων, κάνει λόγο για δύσκολο χειμώνα και αναφέρεται στο άνοιγμα των σχολείων.