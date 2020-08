Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: η “ατζέντα” της Δευτέρας

Τα θέματα που θα τεθούν στο «τραπέζι» της αυριανής τηλεδιάσκεψης, που θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό.

Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

- Παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τους Υφυπουργούς Απόστολο Βεσυρόπουλο και Γεώργιο Ζαββό των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) «Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας», β) Νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/843 και 2019/2177 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, γ) Νομοσχέδιο για την πάταξη του λαθρεμπορίου

- Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την ενσωμάτωση της «νέας γενιάς» Οδηγιών για τα απόβλητα

- Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων δημοσίου τομέα

- Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο σχετικά με τους βασικούς άξονες για την αναμόρφωση του ν. 2190/1994

- Εισήγηση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνη Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

- Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

- Ενημέρωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σχετικά με την κατασκευή νέου και την αναβάθμιση - επισκευή υφιστάμενου τεχνητού εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της οριογραμμής της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

- Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα σχετικά με την επιλογή Αντιπροέδρου Συμβουλίου της Επικρατείας

- Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, σχετικά με τον καθορισμό της θητείας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.