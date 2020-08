Life

Χάρης Παπαδάκης: ο ναυαγοσώστης που έσωσε πέντε λουόμενους σε μία ημέρα! (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο νεαρός «φύλακας - άγγελος», για τα περιστατικά που αντιμετώπισε και την κουλτούρα των Ελλήνων σε σχέση με την θάλασσα και την κολύμβηση.