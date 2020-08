Κόσμος

Κορονοϊός: Χιλιάδες νέα κρούσματα σε Ιταλία και Γαλλία

Λίγο λιγότερα από τα νέα κρούσματα του Σαββάτου αυτά της Κυριακής και στις δύο χώρες, που όμως είναι τετραψήφια.

Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα 5.413 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ελαφρώς λιγότερα σε σχέση με 5.453 που κατέγραψε χθες, Σάββατο.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων από την επιδημία COVID-19 αυξήθηκε σε 30.606 από 30.602 που ήταν χθες.

Ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία ανέρχεται σε 4.535 έναντι 4.530 που ήταν χθες και ο αριθμός των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκε σε 402 από 400.

Σταθερή αύξηση στις εισαγωγές στις ΜΕΘ στην Ιταλία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ιταλικών αρχών, τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα σήμερα είναι 1.365 και τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Χθες, τα νέα κρούσματα ήταν 1.444 και καταγράφηκε ένας θάνατος. Το τελευταίο 24ωρο πάντως έγιναν σχεδόν 20.000 λιγότερα τεστ σε σχέση με το προηγούμενο.

Για τρίτη συνεχή ημέρα αυξάνονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Συνολικά, σε όλη τη χώρα, είναι 86. Στην περιφέρεια της Λομβαρδίας σήμερα τα νέα κρούσματα είναι 235, στην περιφέρεια της Ρώμης 156, ενώ η Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη, αγγίζουν τα 270.