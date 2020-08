Υγεία - Περιβάλλον

Εκτάκτως κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην Λέσβο

Ποιές δομές θα επισκεφθεί στο νησί, το οποίο τελεί υπό καθεστώς αυξημένης επιτήρησης.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μεταβαίνει την Δευτέρα 31 Αυγούστου, στην Λέσβο.

Το νησί έχει τεθεί απο το Σάββατο σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης, λόγω επιδημιολογικού φορτίου και έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού

Το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα μεταβεί στη Λέσβο, όπου θα επισκεφθεί δομές Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, το Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου καθώς και το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Μόριας.