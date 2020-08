Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μετά τις διακοπές, προσέχουμε διπλά (βίντεο)

«Μοιραζόμαστε αναμνήσεις, όχι τον ιό», διαμηνύει η Κυβέρνηση, στο νέο βίντεο μέσω του οποίου απευθύνεται στους πολίτες.

Μετά τις διακοπές, για τουλάχιστον μία βδομάδα, προσέχουμε διπλά! Είναι στο χέρι μας να σταματήσουμε τη διασπορά του κορονοϊού. Μοιραζόμαστε αναμνήσεις, όχι τον ιό, αναφέρεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό ενημέρωσης για το έργο και τη δραστηριότητα της κυβέρνησης, στο twitter.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από το ακόλουθο μήνυμα : Μετά τις διακοπές προσέχουμε διπλά 1) φοράμε μάσκες 2)μένουμε μακριά από ευπαθείς ομάδες 3)αποφεύγουμε το συνωστισμό.

Μετά τις διακοπές, για τουλάχιστον μία βδομάδα, προσέχουμε διπλά! Είναι στο χέρι μας να σταματήσουμε τη διασπορά του κορωνοϊού.



