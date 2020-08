Κοινωνία

Νεκρή συνοδηγός σε τροχαίο στην Μελούνα

Η άτυχη γυναίκα, επέβαινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η αδελφή της

(εικόνα αρχείου)

Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ, με μία νεκρή γυναίκα, έγινε γύρω στις 19:00 της Κυριακής, στην Μελούνα.

Από το τροχαίο, στον δρόμο Λάρισας- Ελασσόνας, τραυματίστηκαν συνολικά 4 επιβαίνοντες στα δύο οχήματα, εκ των οποίων σοβαρότερα μία γυναίκα 41 ετών, η οποία απεγκλωβίστηκε με την συνδρομή πυροσβεστών.

Η άτυχη γυναίκα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή και υπέκυψε στα τραύματα της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε τους άλλους τρεις τραυματίες, μία γυναίκα και δύο άνδρες, που είναι σε καλή κατάσταση, επίσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, επέβαιναν δύο αδελφές με καταγωγή από την Τσαριτσάνη. Νεκρή είναι η συνοδηγός, Μ.Δ., 41 ετών.