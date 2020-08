Αθλητικά

Sport: 750 εκατομμύρια ευρώ στον Μέσι δίνει η Μάντσεστερ Σίτι!

Ασύλληπτο το ποσό που ρίχνουν στα... πόδια του "ψύλλου" οι "πολίτες". Δείτε τι προβλέπει το "χρυσό" συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την καταλανική Sport, η Μάντσεστερ Σίτι σκοπεύει να δώσει κοντά στο 1 δις ευρώ στον Λιονέλ Μέσι για να τον έχει στις τάξεις της για τα επόμενα 5 χρόνια. Ασύλληπτο, εξωπραγματικό, πρωτόγνωρο είναι το συμβόλαιο που προσφέρει η Μάντσεστερ Σίτι στον Λιονέλ Μέσι όπως αναφέρει η καταλανική Sport.

Οι "πολίτες"... χρυσώνουν τον Αργεντινό άσο για τα επόμενα πέντε χρόνια, με ένα ποσό που δεν έχει προηγούμενο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι πάγιες ετήσιες απολαβές θα είναι 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όταν θα μετακινηθεί στις Η.Π.Α. ο Αργεντινός θα πάρει ως πριμ (loyalty bonus) άλλα 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως δεν μπορεί να πάρει νωρίτερα λόγω περιορισμών του Financial Fair Play.

Σύμφωνα με πολλές και διαφορετικές πηγές, ο Μέσι έχει αποδεχθεί την συγκεκριμένη πρόταση, η οποία όμως για να πάρει σάρκα και οστά θα πρέπει να λυθεί και το θέμα με την αποζημίωση που ζητά η Μπαρτσελόνα για να δώσει την έγκρισή της σε αυτή την κολοσσιαία μεταγραφή. Η πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι προσφέρει στον Μέσι την δυνατότητα να αγωνιστεί για τα επόμενα τρία χρόνια στην Premier League και στους πολίτες και μετά για άλλα δύο χρόνια στο αμερικανικό MLS με την φανέλα της New York FC.

Νέo επεισόδιο σημειώνεται στη διαμάχη του Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα, καθώς η ισπανική LaLiga, με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ο Αργεντινός επιθετικός πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα του εάν θέλει να φύγει από την ομάδα. Δηλαδή, υποστηρίζει το επιχείρημα του συλλόγου, σημειώνοντας ότι ο Μέσι δεν είναι, επομένως, ελεύθερος να υπογράψει με άλλη ομάδα. Η LaLiga ανέλυσε το συμβόλαιο του Μέσι, εξαιτίας των αντιφατικών πληροφοριών που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση του Μέσι με την Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να ισχύει και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φύγει εάν η ρήτρα καταγγελίας 700 εκατ. ευρώ δεν καταβληθεί εκ των προτέρων.