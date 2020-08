Κοινωνία

“Επαγγελματίας διαρρήκτης” με ένα “χτύπημα” κάθε ημέρα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έπεσε στα χέρια των αστυνομικών, οι οποίοι έκπληκτοι διαπίστωσαν την πλούσια δράση του.

Συνελήφθη στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, ένας Έλληνας, κατηγορούμενος για απόπειρα κλοπής.

Ο δράστης συνελήφθη επ' αυτοφώρω όταν επιχείρησε να εισέλθει σε σπίτι, έγινε όμως αντιληπτός και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της παραπάνω υπηρεσίας.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 21.07.2020 έως 29.08.2020, ο άνδρας διέπραξε ακόμα 21 κλοπές και διαρρήξεις (18 τετελεσμένες και 3 απόπειρες) σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, αφαιρώντας:

το χρηματικό ποσό τον 6.956 ευρώ,

25 δολαρίων Αμερικής,

κοσμήματα,

κινητά τηλέφωνα και

διάφορα αντικείμενα συνολικής χρηματικής αξίας 33.550 ευρώ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, ενώ συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.