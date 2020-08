Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της εβδομάδας

Τέλος στις αναβολές, καθώς ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε οργανωμένα μπροστά.

Μία εβδομάδα, μία Πανσέληνος, ένα φθινόπωρο και όλα αυτά μαζί! Είναι ομολογουμένως δύσκολο να τα διαχειριστούμε ταυτόχρονα και ακόμα περισσότερο όταν ανακαλύπτουμε ότι χρειάζεται οργάνωση την οποία όμως δεν μπορούμε ακόμη να την προσεγγίσουμε…Έρχεται αυτή η Πανσέληνος να βάλει τέλος στις αναβολές και να θέλει να μας δώσει ώθηση να προχωρήσουμε αφήνοντας πίσω κάθε είδος αναλγησία!

Η Αφροδίτη περνάει στο Λέοντα θέλοντας να παρατείνει το καλοκαίρι και κυρίως να δείξει ότι ο έρωτας είναι παρών και μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς μας! Προς το τέλος λοιπόν της εβδομάδας και αφήνοντας η Αφροδίτη τον Καρκίνο και τις κακές συναναστροφές βρίσκουμε ανταπόκριση ολοένα και περισσότερο… Στις αισθηματικές μας όμως υποθέσεις την ανταπόκριση που περιμένουμε θα χρειαστεί να την περιμένουμε από την Κυριακή και μετά!

Ο Ερμής και αυτός εγκαταλείπει την Παρθένο και περνάει στο Ζυγό για να δώσει έμφαση στη συντροφικότητα και κυρίως να είναι έτοιμος για να δώσει συμβιβαστικές λύσεις. Ωστόσο αυτό θα ξεκινήσει από τα τέλη της εβδομάδας, καθώς στη διάρκεια της θα προσπαθήσει με τη λογική του να δώσει διαστάσεις συγκρατημένες στα θέματα και να βελτιώσει οτιδήποτε αφορά επαγγελματικές σχέσεις ή σχέσεις με ανωτέρους, έστω και αν αυτό θα του πάρει χρόνο.

Ο Άρης συνεχίζει από τον Κριό να δίνει το στίγμα του και κυρίως βάζει τα φρένα του όταν παρεκτρέπεται. Είναι σε άμυνα ομολογουμένως, αλλά ξέρει ότι η επίθεση καιροφυλακτεί! Δεν είναι ότι είναι αδύναμος, είναι επιφυλακτικός και βολιδοσκοπεί… Ερωτικά, σίγουρα δεν μπορεί να είναι άμεσος γιατί ξέρει ότι αυτή του η βιασύνη θα του στοιχίσει…

Δίδυμοι-Παρθένοι-Τοξότες και Ιχθύες γεννημένοι στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου και στις αρχές του δεύτερου, είστε αυτοί που θα δεχτείτε τα πυρά της Πανσελήνου που ενώ εσείς θέλετε να οργανωθείτε τα γεγονότα είναι αυτά που σας βάζουν να κάνετε κάτι που το είχατε ξεχάσει και μάλιστα θα έχει κόπο μεγαλύτερο τώρα να ανταποκριθείτε… Το θετικό για εσάς είναι ότι ευτυχώς σώζετε την παρτίδα και το σώνετε έστω και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή!

ΚΡΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Όλο και καλύτερα για εσάς είναι τα πράγματα γιατί και νιώθετε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας αλλά και καλύπτετε τα τυχόν κενά που υπάρχουν σε γνώσεις είτε τις εμπλουτίζετε με καινούργια επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία τα βρίσκετε και άκρως ενδιαφέροντα όχι μόνο γιατί θα τα αξιοποιήσετε αλλά γιατί σας βοηθούν να αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις πιο εύκολα. Ερωτικά, σαφώς και οι ειλικρινείς συζητήσεις που δείχνουν ξεκάθαρα τις απαιτήσεις σας βοηθάνε αρκεί όμως να προσπαθείτε να βάλετε και τον εαυτό σας στη θέση των άλλων και να καταλάβετε τις ανάγκες τους. Βασικά, αυτό που βοηθάει είναι να είστε ανοιχτοί και να τολμάτε να ζητάτε εξηγήσεις ή επεξηγήσεις… Επαγγελματικά, σας συναρπάζει το καινούργιο αλλά θέλετε να διευκρινίσετε και το οικονομικό σκέλος πριν βάλετε οποιαδήποτε υπογραφή και βέβαια αφού ελέγξετε και όλες τις συμβατικές σας υποχρεώσεις με μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια!

ΤΑΥΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Απόλυτα προγραμματισμένοι είστε αυτή την εβδομάδα και αυτό που θα κάνετε είναι να προσπαθήσετε να συντονίσετε και τους άλλους σύμφωνα με το δικό σας χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι σε απόλυτη συνάφεια με τις προτεραιότητές σας και αυτό που εσείς θεωρείτε επείγον. Ερωτικά, έχετε την τάση να διαχειρίζεστε την καθημερινότητα με χιούμορ αλλά και πρωτοτυπία κάτι που δεν το συνηθίζετε και ομολογουμένως τυγχάνει σημαντικής αποδοχής. Επαγγελματικά, είστε πολύ καλοί αλλά μπορείτε και καλύτερα, κυρίως αν έχετε επιτυχημένα κίνητρα ανταγωνισμού και υπεροχής αλλά και οικονομικά που θα έρθουν αφού πρώτα κατοχυρώσετε κάτι σαν επίτευγμα ή δώσετε μία λύση που θα αναγνωριστεί!

ΔΙΔΥΜΟΙ ΣΗΜΕΡΑ: Αυτό που κάνετε με μεγάλη επιτυχία αυτή την εβδομάδα είναι να ασχολείστε με την ακίνητη περιουσία σας και τον τρόπο που θα την αξιοποιήσετε στο έπακρο. Αυτό που επίσης χρειάζεστε είναι τη συνδρομή όσων κατέχετε κάτι από κοινού ώστε να είστε σίγουροι ότι θα διασφαλίσετε και το αποτέλεσμα. Ερωτικά δε σας απασχολεί τόσο η δράση όσο η σταθερότητα και η διασφάλιση. Γι’ αυτό και ναι μεν είστε παρόντες αλλά πρέπει να σας το ζητήσουν πρώτα… Επαγγελματικά αυτό που σας αγχώνει είναι οι καθυστερήσεις γιατί εσείς έχετε δώσει όλα αυτά που χρειάζονται και μάλλον δεν εξαρτάται από εσάς να ασκήσετε πιέσεις… Σε κάθε περίπτωση η υπομονή είναι η χρυσή μέθοδος κάτι που όμως τώρα δε θέλετε να το ακούτε!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Για εσάς αυτό που και αυτή την εβδομάδα έχει προτεραιότητα είναι η εργασία σας και ορθώς ασχολείστε πολύ επισταμένα και μάλλον αυτό σας δίνει και χαρά γιατί φτάνετε στο τέλος μίας διαδικασίας που σας είχε αγχώσει και τώρα ξέρετε πώς να το αντιμετωπίσετε. Ερωτικά, είστε πιο έτοιμοι να καταλάβετε την αξία των άλλων, αλλά και να τους δώσετε την ευκαιρία να σας αποδείξουν κάτι έστω και αν τους βάλετε σε διαδικασία για κάτι που εκείνοι θεωρούν αυτονόητο. Αυτό πάντως που προσέχετε και αρχίζει και σας αρέσει είναι το σώμα σας και τη διατροφή σας αλλά και γενικότερα η ανάγκη σας να αρέσετε. Θα ανακτήσετε την αυτοπεποίθησή σας μέσα από αυτές τις διαδικασίες αλλά ολοκληρώστε και κάτι αλλαγές στο σπίτι σας που ετοιμάζετε καιρό!

ΛΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ: Ωραιότατα είστε αυτή την εβδομάδα και όσο περισσότερο συναναστρέφεστε με τους άλλους τόσο καλύτερα και όσο περισσότερο διασκεδάζετε ακόμα καλύτερα τόσο για τον εαυτό σας όσο και για εκείνους αφού τους δίνετε χαρά αλλά και αφοσίωση ώστε να νιώθουν ότι τους εκτιμάτε και φυσικά τους σέβεστε. Σ τα επαγγελματικά σας είστε πιο αργοί από όσο οι συνεργάτες σας γιατί κρίνετε ότι αυτό το ρόλο πρέπει να παίξετε και να κρατήσετε πιο χαμηλούς τόνους, χωρίς ωστόσο αυτό να μεταφράζεται και ως αδιαφορία. Είναι που έχετε τον σκοπό και τις κρυφές σας σκοπιμότητες και μόνο αυτό είναι που θα σας δυσκολέψει. Να κινείστε λίγο μυστικά όταν το κρίνετε απαραίτητο… Ερωτικά, καλύτερα να μην μπαίνετε σε διαδικασίες πρόσκαιρης δέσμευσης αλλά να προτιμάτε τις σταθερές σχέσεις αν έχετε τέτοιου είδους διλήμματα, αν και είστε διατεθειμένοι να κάνετε και τα δύο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Αυτό που μονοπωλεί το ενδιαφέρον σας αυτή την εβδομάδα είναι οι επαφές σας που έχετε την τάση να τις αυξάνετε και να επικοινωνείτε περισσότερο αλλά και πιο ουσιαστικά. Η επικοινωνία αυτή δεν αφορά απαραίτητα σε εκμυστηρεύσεις αλλά στο να δίνετε το στίγμα σας και τελικά να βλέπετε τι διαθέσεις υπάρχουν. Ερωτικά, είστε πολύ κινητικοί και δεν είναι μόνο από δική σας πρωτοβουλία είναι απλώς ότι δημιουργείτε ενδιαφέρον ακόμα και αν δεν το επιδιώκετε. Άλλωστε έχετε αποφασίσει ότι θα αφήνετε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά έστω και αν δεν περιμένετε τίποτα ουσιαστικό. Αυτό βέβαια για εσάς είναι ξεκάθαρο και σαφές, αλλά το ζήτημα είναι μη δημιουργείτε προσδοκίες που δεν μπορείτε να υποστηρίξετε… Επαγγελματικά ανοίγεστε και αυτό που θέλετε είναι να έχετε και γραπτές αποδείξεις ότι κάτι προχωράει όπως ακριβώς το έχετε προδιαγράψει στο μυαλό σας!

ΖΥΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Έχετε και αυτή την εβδομάδα μεγάλη ενέργεια και αυτό που δε σας τρομάζει είναι να σκέφτεστε και γρήγορα και αποδοτικά και κυρίως να συζητάτε ανοιχτά και κάποιες προεκτάσεις που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας αλλά και με τη ζωή σας γενικότερα. Εδώ είναι που πρέπει να βάλετε ένα φρένο και στην υπεραισιοδοξία σας αλλά και να πάρετε κάτι ως διαπίστευση για να προχωρήσετε στη συνέχεια. Ερωτικά πάντως το κλειδί της επιτυχίας είναι στο χέρι σας και αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε είναι στην απόλυτη επιλογή σας! Πάντως, αυτό το πλεονέκτημά σας δημιουργεί ανασφάλεια γιατί νιώθουν ότι εξαρτώνται απόλυτα από εσάς και κυρίως από τις αποφάσεις σας… Επαγγελματικά, υπάρχει ταύτιση απόψεων ακόμα και για ένα χρονοδιάγραμμα που έχει πιο μελλοντική εκτέλεση!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Έχετε ξεκινήσει πολύ δυναμικά και η δουλειά σας είναι να γίνετε πολύ ξεκάθαροι και κυρίως πολύ επικοινωνιακοί σε σημείο βέβαια που μπορεί να είστε και κουραστικοί με αυτή σας τη νέα συνήθεια γιατί μοιράζετε και τελεσίγραφα… Ερωτικά, καλά κάνετε και διαπραγματεύεστε το παραμικρό και κάνετε και αναφορές σε αυτά που έχετε ήδη προσφέρει αλλά και σε ποια σημεία έχετε κάνει πίσω προκειμένου να επέλθει μία κάποια ισορροπία. Έτσι, με τις υπενθυμίσεις κατοχυρώνετε και τη θέση σας! Επαγγελματικά, μία παρόμοια κατάσταση μόνο που εδώ θέλετε και χρήματα ή έστω την υπόσχεση ότι θα τα πάρετε αργότερα… Πάντως, καλά κάνετε και κρατάτε σημειώσεις γιατί αποδεικνύονται πολύ χρήσιμες για εσάς αν κάτι δεν το ενθυμίστε και όντως είναι σημαντικό!

ΤΟΞΟΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: Το να ξέρετε ότι υπερέχετε δεν είναι κακό αλλά το κακό είναι να το επιδεικνύετε και μάλιστα χωρίς να το αντιλαμβάνεστε… Αυτό είναι που πρέπει να προσέξετε αυτή την εβδομάδα κυρίως στα επαγγελματικά σας και να δώσετε ακριβώς τη σημασία που χρειάζεται συνδυάζοντας σωστά το παρελθόν με το παρόν αλλά και την εμπειρία του παρελθόντος για να επιτύχετε αποτελέσματα με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα… Ερωτικά, ξέρετε ότι η γοητεία σας είναι διάχυτη αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να τη σπαταλάτε ή να μην δείχνετε το ενδιαφέρον σας σωστά αφού μπλέκετε τις περιπέτειες ή ρισκάρετε για αυτές ενώ ξέρετε ότι δεν μπορούν να σας προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό παρόλα αυτά ο ενθουσιασμός σας υπερισχύει… Επαγγελματικά, βοηθάει πολύ να έχετε κοινή συνισταμένη με αυτούς που έχετε κοινά συμφέροντα γιατί έτσι μπορείτε να πετύχετε περισσότερα!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: Βοηθάει πολύ η φαντασία σας αυτή την εβδομάδα αλλά και η διάθεσή σας να ψάχνετε τι κρύβετε πίσω από τα προφανή καθώς είναι πολύ εύκολο να τα καταλάβετε και έτσι να βρείτε και τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη ουσία. Ερωτικά, είστε αρκετά στιβαροί και κυρίως διαχωρίζετε τα σημαντικά από τα μη, με μεγάλη μαεστρία και συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό σας κάνει να επιτυγχάνετε περισσότερες ευχάριστες στιγμές και να περιορίζετε τις άσχημες… Επαγγελματικά, μπορεί να υπάρχει μία δυσκολία στην εκτέλεση όμως αυτό δε σημαίνει ότι δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να τη φέρετε στα μέτρα σας. Ευτυχώς όμως, αυτή η καθυστέρηση μπορεί να σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε καλύτερα ή και να διορθώσετε κάτι στραβό και παντελώς χρήσιμο!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Αλλάζετε τακτική γιατί αυτό που επιδιώκετε είναι πιο κοντά σας έστω και με μικρές παραλλαγές τις οποίες όταν τις καταλάβετε τις κάνετε σχεδόν αυτόματα. Στα επαγγελματικά σας μία συμφωνία οριστικοποιείται και σας ανοίγει την όρεξη για επιπλέον προεκτάσεις που όμως πρέπει να τις κάνετε αργά για να τις οργανώσετε και καλά και κυρίως σωστά σε κάθε στάδιο εξέλιξης. Ερωτικά, είστε αυτοί που σκέφτεστε και τα λάθη σας αλλά ξέρετε και τον τρόπο να ανιχνεύετε αυτά που οι άλλοι θέλουν από εσάς… Ίσως και μία υποχώρηση δική σας να είναι το έναυσμα να σας δείξουν και αυτά που νιώθουν αλλά και αυτά που μπορούν να σας δώσουν ως αντάλλαγμα. Σίγουρα όμως αντιμετωπίζετε τα πράγματα πιο σοβαρά αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε θα υποδεχτείτε το καινούργιο και δεν θα το ενσωματώσετε στα ήδη υπάρχοντα με επιτυχία!

ΙΧΘΥΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: Μία εβδομάδα που στο τέλος της θα καταλάβετε τα βαθύτερα νοήματα των όσων συμβαίνουν ωστόσο κατά τη διάρκεια θα μπείτε στη διαδικασία να ζητήσετε διευκρινίσεις… Αυτό που ξέρετε καλά είναι τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασία σας και πώς να τις αντιμετωπίσετε και κυρίως να τις εμβαθύνετε σε σημείο που να επιδιώκετε να μπείτε σε βαθύτερα νοήματα που ανταποκρίνονται και σε υψηλότερα κλιμάκια. Ομολογουμένως βιάζεστε, αλλά οι ευκαιρίες είναι εξίσου βιαστικές! Ερωτικά τώρα νιώθετε λιγότερη πίεση από τους άλλους, αλλά θέλετε να εσείς να πιέσετε τον εαυτό σας κάνοντας κάποια ξεκαθαρίσματα στις δικές επιθυμίες αλλά και σε ένα συνδυασμό με την τάση σας να αυτοαξιολογηθείτε και αυτό είναι κάτι που δε θα ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα…Αντίθετα, μόλις που θα προλάβει να ξεκινήσει!

Πηγή: astrologos.gr