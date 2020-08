Υγεία - Περιβάλλον

Καραντίνα σε γηροκομείο στο Μοσχάτο

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ επισκέπτεται την Δευτέρα την δομή, μετά απο το θετικό κρούσμα σε υπάλληλο. "Συναγερμός" για τους ηλικιωμένους και τους εργαζόμενους.

Συναγερμός σε ακόμα έναν οίκο ευγηρίας σήμανε το Σάββατο.

Πρόκεται για γηροκομείο στο Μοσχάτο, υπάλληλος του οποίου βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Στο γηροκομείο φιλοξενούνται δεκκάδες ηλικιωμένοι.

Από το Σάββατο, δεν επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος ή η έξοδος. Τηρείται αυστηρό πρωτόκολλο προφύλαξης κατά της διασποράς του φονικού ιού, ενώ σήμερα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα μεταβεί στην δομή.

Η νοσηλεύτρια ανέβασε πυρετό την Παρασκευή πηγαίνοντας να πιάσει δουλειά. Μετέβη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε τεστ κορονοϊού το οποίο βγήκε θετικό το Σάββατο.

Η εργαζόμενη ενημέρωσε την μονάδα, που με τη σειρά της ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ.

Η νοσηλεύτρια βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι της, ενώ μέχρι στιγμής κανείς άλλος στο γηροκομείο δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα.