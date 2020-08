Κόσμος

Κορονοϊός: 6 εκατομμύρια κρούσματα στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καλπάζει" ο ρυθμός θανάτων στην χώρα, που έχει πληγεί βαρύτερα απο κάθε άλλη στον πλανήτη.

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν με ταχύ ρυθμό το ορόσημο των έξι εκατομμυρίων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως χθες Κυριακή.

Το σύνολο των περιπτώσεων που έχουν επιβεβαιωθεί είναι 5.993.668, σύμφωνα με αυτή τη σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης (Μέριλαντ), στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο, οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 στις ΗΠΑ έχουν φθάσει πλέον τους 183.034, ενώ 2.153.939 άνθρωποι θεωρείται πως έχουν αναρρώσει.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στην υφήλιο από την πανδημία του νέου κορονοϊού, τουλάχιστον σε απόλυτα μεγέθη, τόσο ως προς τον αριθμό των μολύνσεων, όσο και ως προς αυτόν των θανάτων.