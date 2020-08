Κόσμος

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Ζάεφ

Σε νέα περίοδο μπαίνει η Βόρεια Μακεδονία, μετά το "πράσινο φως" της Βουλής στον κυβερνητικό συνασπσμό.

Ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας έλαβε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η φιλοδυτική κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ, μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα της Βαλκανικής τη 15η Ιουλίου.

Υπέρ της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ ψήφισαν 62 βουλευτές (από τους 120 που αριθμεί το νομοθετικό σώμα της χώρας), ενώ 51 βουλευτές ψήφισαν κατά.

Η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) του οποίου ηγείται ο ίδιος και από τους βουλευτές του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος, του DUI του Αλί Αχμέτι, καθώς και από έναν βουλευτή που εξέλεξε το μικρό Δημοκρατικό Κόμμα Αλβανών (DPA). Τα συγκεκριμένα τρία κόμματα συμμετείχαν και στην προηγούμενη κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας.

Εναντίον της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ ψήφισαν οι παρόντες βουλευτές του δεξιού εθνικιστικού κόμματος VMRO-DPMNE, καθώς και εκείνοι της αντιπολιτευόμενης Συμμαχίας για τους Αλβανούς και του λαϊκιστικού κόμματος Levica («Αριστερά»).

Υπουργός Εξωτερικών στη νέα κυβέρνηση ανέλαβε ο μέχρι χθες αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Μπούγιαρ Οσμάνι (προέρχεται από το DUI), τη θέση του οποίου στη νέα κυβέρνηση καταλαμβάνει ο μέχρι χθες υπουργός Εξωτερικών, Νίκολα Ντιμιτρόφ.

Το νέο κυβερνητικό σχήμα αποτελείται από 19 υπουργούς, 7 λιγότερους σε σχέση με την απερχόμενη κυβέρνηση.

Ο Ζόραν Ζάεφ κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησής του, ανέφερε ότι προτεραιότητες της θα αποτελέσουν η καταπολέμηση της διαφθοράς και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που κρίνονται απαραίτητες για την προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, καθώς και η αντιμετώπιση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Ακόμη, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι η νέα κυβέρνηση θα σεβαστεί και θα υλοποιήσει πλήρως τις τρεις συμφωνίες-κλειδιά για τη χώρα: Τη Συμφωνία των Πρεσπών, τη Συμφωνία της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία για Σχέσεις Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας, καθώς και την ειρηνευτική Συμφωνία της Οχρίδας.

Στις εκλογές της 15ης Ιουλίου, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Ζόραν Ζάεφ ήρθε πρώτο, καταλαμβάνοντας 46 έδρες στη νέα Βουλή. Δεύτερο ήρθε το VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, (44 έδρες), τρίτο το αλβανικό κόμμα DUI του Αλί Αχμέτι (15 έδρες), τέταρτη η αντιπολιτευόμενη Συμμαχία για τους Αλβανούς (12 έδρες), πέμπτο το κόμμα Levica (2 έδρες) και έκτο το Δημοκρατικό Κόμμα Αλβανών (1).