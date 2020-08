Κοινωνία

Αττικόν: Ασθενής μαχαίρωσε νοσηλεύτρια και αυτοκτόνησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στο προσωπικό του νοσοκομείου, ασθενείς και συνοδούς. Ποια ειναι η κατάσταση της γυναίκας.

Περιστατικό σοκ σημειώθηκε γύρω στις 05:30 στο Νοσοκομείο "Αττικόν", όταν ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στην Καρδιολογική Κλινική, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε μία νοσηλεύτρια, τραυματίζοντάς της στην περιοχή του λαιμού.

Στη συνέχεια, ο ασθενής πήδηξε στο κενό από τον 5ο όροφο δίνοντας τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 59χρονο Αλβανό υπήκοο που νοσηλευόταν στον 5ο όροφο του νοσοκομείου.

Για άγνωστο λόγο βρέθηκε στον 1ο όροφο, όπου τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο την νοσηλεύτρια στον αυχένα και ακολούθως προέβη σε αυτοχειρία.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Διοικητή του ΠΓΝ «Αττικόν» Σπύρο Αποστολόπουλο, ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας της νοσηλεύτριας που τραυματίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και ζήτησε από τον Διοικητή να της μεταφέρει τις θερμές ευχές του για ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για το περιστατικό:

"Σήμερα το πρωί, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 5:20 π.μ., η νοσηλεύτρια βάρδιας της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας, δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από νοσηλευόμενο ασθενή, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του.

Η νοσηλεύτρια δέχθηκε άμεσα ιατρική βοήθεια για την συρραφή των θλαστικών τραυμάτων της, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης του περιστατικού μετά την αυτοχειρία του, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη επιληφθεί της υπόθεσης.

Εκφράζουμε τη θλίψη μας για το συμβάν και συμπαραστεκόμαστε στο προσωπικό του Νοσοκομείου μας, που με αυτοθυσία πασχίζει και προσφέρει καθημερινά τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες.Ευχόμαστε στην τραυματισμένη νοσηλεύτρια, ταχεία και πλήρη ανάρρωση".