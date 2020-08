Κοινωνία

Μαχαίρωσαν νεαρό σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα αιματηρό επεισόδιο έχουν να διαλευκάνουν οι αστυνομικοί της περιοχής.

Άλλη μία σοβαρή υπόθεση απασχολεί το τελευταίο διάστημα τις αστυνομικές Αρχές.

Πρόκειται για ένα αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε παραλία της Παλαιόχωρας πριν από μερικές ημέρες.

Για άγνωστη αιτία, ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν νεαρό που βρισκόταν βραδινή ώρα στην παραλία με την παρέα του.

Ο νεαρός τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ακόμα δεν έχει εντοπισθεί.

Ο νεαρός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ενώ οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: flashnews.gr