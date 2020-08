Οικονομία

Αναδρομικά: “Παράθυρο” για δώρα και επικουρικές με νέα πιλοτική δίκη

Το αίτημα για τα αναδρομικά εξετάζεται να κατατεθεί στο ΣτΕ από τον e-ΕΦΚΑ ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου. Ποιους συνταξιούχους αφορά.

Σχέδιο για νέα πιλοτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας ειδικά για τα αναδρομικά των δώρων και των επικουρικών συντάξεων, που εξαιρέθηκαν από το πακέτο των επιστροφών επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα για τα αναδρομικά εξετάζεται να κατατεθεί στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας από τον e-ΕΦΚΑ ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου, με στόχο να ξεκαθαρίσει κάθε νομική αμφισβήτηση για το μείζον θέμα που κρατάει σε αναμμένα κάρβουνα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Η διαδικασία της δεύτερης πιλοτικής δίκης αναμένεται να ανοίξει εκ νέου παράθυρο για πιθανή επιστροφή αναδρομικών του κρίσιμου 11μηνου (Ιούλιος 2015 – Μάιος 2016) και από τις περικοπές των δώρων και των επικουρικών συντάξεων, σε συνταξιούχους που δεν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Συνεπώς το θέμα αυτό που φαινόταν να είχε κλείσει με την νομοθετική διάταξη του περασμένου Ιουλίου, δεν αποκλείεται να ανοίξει εκ νέου, παραπέμποντας σε κάθε περίπτωση την δημοσιονομική διαχείρισή του στο μέλλον και στη χρονική στιγμή μετά την ολοκλήρωση της νέας πιλοτικής δίκης.



Στη δεύτερη πιλοτική δίκη που έρχεται αναμένεται να κριθούν αναδρομικά που αθροίζουν συνολικώς ποσά 2,5 δις. ευρώ και αφορούν κατ αρχήν 1,5 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους που είχαν άθροισμα συντάξεων κάτω από 1.000 ευρώ το 2012 και έμειναν εκτός πακέτου επιστροφών.



Πρόκειται για:





συνταξιούχους αγρότες από τον πρώην ΟΓΑ οι οποίοι έχασαν μόνο τα δώρα,

συνταξιούχους χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα από το πρώην ΙΚΑ που είχαν μειώσεις στις επικουρικές και έχασαν τα δώρα και

συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες από τον πρώην ΟΑΕΕ που έχασαν τα δώρα.και

συνταξιούχους από άλλα Ταμεία που έχασαν επικουρικές και δώρα

Οι περικοπές του κρίσιμου 11μηνου που παραπέμπονται σε δεύτερη πιλοτική δίκη είναι:

τα καταργηµένα δώρα των κύριων συντάξεων που είχαν διαμορφωθεί από το 2010 σε σταθερό ποσό 800 ευρώ για όλους,

τα δώρα των επικουρικών συντάξεων που ήταν δύο ολόκληρες επικουρικές συντάξεις το χρόνο και

οι µειώσεις 10% - 20% στις επικουρικές.