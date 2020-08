Οικονομία

Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: αδύνατον να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Πως εξηγεί την «έκρηξη» των αιτήσεων η Υφ. Εργασίας. Τι λέει για τα επιδόματα και τις αλλαγές στην καταβολή τους. Τι δηλώνει για τα γηροκομεία και τα κρούσματα κορονοϊού.

«Στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, από 85.000 θέσεις τα προηγούμενα χρόνια, για πρώτη φορά φέτος το Κράτος θα επιδοτήσει 100.000 θέσεις», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Όπως σημείωσε η Υφυπουργός Εργασίας, απαντώντας στα παράπονα για δεκάδες χιλιάδες παιδιά που θα μείνουν εκτός σταθμών και ΚΔΑΠ, «το πρόγραμμα είναι ακριβώς το ίδιο με πέρσι, έχει ίδιο προϋπολογισμό, αλλά είχαμε αλλαγές στις διανομές των voucher. Είχαμε αύξηση στα κουπόνια για τα ΚΔΑΠ σε ότι αφορά θέσεις παιδιών με αναπηρία, τα οποία έχουν πενταπλάσιο κόστος σε σχέση με το κουπόνι για ένα παιδί με φυσιολογική ανάπτυξη».

Παράλληλα, η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι «από 465 πέρσι, οι ιδιωτικές δομές (βρεφονηπιακοί σταθμοί και ΚΔΑΠ), έγιναν 1043, μέσα σε έναν χρόνο δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, κάτι που το Κράτος δεν μπορεί να γνωρίζει. Διαφήμισαν ότι άνοιξαν και υπάρχουν θέσεις, οι γονείς έκαναν περισσότερες αιτήσεις και λόγω αυτής της αύξησης δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, με αποτέλεσμα γύρω στις 60.000 αιτήσεις, για τις οποίες θα απαιτούνταν 68 εκ. ευρώ για να χρηματοδοτηθούν, τελικώς να μην καλυφθούν.

«Το άνοιγμα των σταθμών, σε συμφωνία με το ΥΠΕΣ και την ΚΕΔΕ, θα γίνει σε όλη την χώρα από την 1η Σεπτεμβρίου, με μέτρα όπως η χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους και διαχωρισμός των παιδιών σε ότι αφορά τις δραστηριότητες, κυρίως στο προαύλιο», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου, συμπληρώνοντας ότι «εεμείς είμαστε έτοιμοι για να ανοίξουν όλοι οι σταθμοί την 1η Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή των Ειδικών ήταν κάθετη ότι μπορούν να ανοίξουν. Από εκεί και πέρα είναι απόφαση των Δήμων εάν θέλουν αν ανοίξουν άλλη ημέρα».

Σε ότι αφορά τα επιδόματα, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι πλέον όλα τα επιδόματα πληρώνονται σε μια ημερομηνία, σημειώνοντας ότι σήμερα πληρώνεται και η δεύτερη δόση του επιδόματος γέννησης, για όσα παιδιά γεννήθηκαν τους προηγούμενους μήνες.

Για τα γηροκομεία

Με αφορμή τους θανάτους και τα κρούσματα κορονοϊού σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων, με τελευταία περίπτωση αυτή του Μοσχάτου, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι πρέπει να υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση, ότι το Κράτος καλύπτει τις δαπάνες για τεστ κορονοϊού όλων των υπαλλήλων και στα ιδιωτικά γηροκομεία όταν αυτοί επιστρέφουν από τις διακοπές τους, καθώς επίσης και ότι καλύπτει με χορήγηση μασκών και γαντιών προσωπικό και φιλοξενούμενους σε όλα τα γηροκομεία της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά.

Επίσκεψη Μιχαηλίδου στο Γηροκομείο Αθηνών

Αργότερα, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησαν μεικτά κλιμάκια του ΕΟΔΥ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, βρέθηκε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Κατά την επίσκεψή της η κ. Μιχαηλίδου τόνισε την αναγκαιότητα τήρησης όλων των προβλεπόμενων μέτρων επισημαίνοντας: «Ο έλεγχος για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων είναι καθημερινός και εντατικός. Σε ολόκληρη τη χώρα κλιμάκια του ΕΟΔΥ και της ΕΑΔ βρίσκονται στης Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων για να διαπιστώσουν ότι αυτές λειτουργούν με βάση τους κανόνες που έχουμε εκδώσει. Η προστασία της ζωής των ηλικιωμένων είναι προτεραιότητα της Ελληνικής Πολιτείας και φροντίζουμε αυτό να γίνεται πράξη κάθε μέρα σε κάθε δομή».

Από το περασμένο Σάββατο, με τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για όλα τα γηροκομεία και της τις μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων ισχύουν ειδικά μέτρα για την προστασία των φιλοξενούμενών τους από την πανδημία και διεξάγονται μαζικοί έλεγχοι για τον έλεγχο της εφαρμογής τους.